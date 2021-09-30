Як кава впливає на рівень холестерину

Дослідження показали, що кава може підвищувати рівень холестерину в сироватці крові людини. Способи заварювання кави безпосередньо впливають на здатність напою підвищувати холестерин, повідомляє Medical News Today.

Нефільтрована кава і кава, приготована у френч-пресі значно підвищує рівень холестерину, тоді як розчинна і фільтрована кава тільки незначно впливає на нього.

Ризик підвищеного рівня холестерину в сироватці крові також залежить від того, скільки кави випиває людина і наскільки вона чутлива до кофеїну.

Інститут наукової інформації про каву підтверджує той факт, що не кількість кофеїну в каві, а масла, відомі як дітерпени, кафестол і кахвеол, які містяться в кавових зернах, впливають на рівень холестерину.

Вчені відзначили, що кількість дітерпенів в каві залежить від способу заварювання.