Як правильно вибрати диван

Диван - м'які меблі, обійтися без якої практично неможливо! На ньому можна відпочити після важкого робочого дня, почитати книгу, пограти з дітьми, або просто побути наодинці з самим собою, повідомляє Вести.

Це не тільки функціональний елемент в кімнаті - він може стати яскравим акцентом інтер'єру. Від нього залежить затишок і комфорт всієї родини! Саме тому до купівлі такого різновиду м'яких меблів підходити потрібно особливо уважно, орієнтуючись не тільки на ціну і зовнішній вигляд, але і на функціонал, а також на те, як він буде виглядати в приміщенні і чи буде зручний.

З чого починати вибір

Диван може стати місцем для відпочинку, «аеродромом» для дитячих ігор або зоною прийому гостей. Саме тому найважливішою вимогою до нього - це якість використаних матеріалів та міцність конструкції. Найкраще буде вибрати дивани з металевим каркасом і надійним механізмом трансформації (у випадку з розкладними моделями).

Крім цього, колір і тканина оббивки повинні відповідати стилю інтер'єру. Завдяки цьому диван органічно впишеться в загальну атмосферу приміщення. Його можна доповнити декоративними подушками, валиками та іншими аксесуарами, роблячи місце більш затишним і зручним.

Краса і функціональність дивна будуть абсолютно марними, якщо його матрац, подушки та підголів'я будуть надто жорсткими або, навпаки, занадто м'якими. Тому ще один важливий фактор - це зручність у використанні. Крім того, людям, які мають проблеми зі спиною, краще вибрати моделі з ортопедичним матрацом, особливо якщо на дивані планується нічний сон.

Яким може бути диван

Дивани ділять на дві основні категорії: розкладні та нерозкладні. Другий варіант вважається універсальним при формуванні інтер'єру і дуже часто використовується в квартирах-студіях і дитячих кімнатах. Вони універсальні та досить компактні. Але нерозкладні дивани часто бувають досить незручними для сну і підходять тільки для посиденьок або лежання одної людини.

Не розкладні дивани бувають прямими і кутовими. Другий тип ділиться на три підтипи: правобічний, лівобічний та універсальний. Визначити вид дивана можна, ставши перед ним. Якщо коротка частина знаходиться праворуч - це правобічний диван, якщо зліва - то лівобічний. Край універсального дивана сконструйований таким чином, що до нього можна приєднати додаткову частину з будь-якого боку. Модульна конструкція дозволяє експериментувати з розстановкою.

Найпопулярніші різновиди розкладних диванів - це пума, американська розкладачка, єврокнижка і клік-кляк.

Пума - це модель, що має один з найбільш довговічних і надійних механізмів трансформації. Щоб його розкласти, потрібно підняти і потягнути на себе основну частину (на якій сидять в складеному вигляді), в результаті такої маніпуляції з-під великої основної частини виїжджає маленький м'який елемент і встає на місце великого. Таким чином виходить величезне спальне місце, на якому можна зручно розташуватися двом-трьом людям.

Американська розкладачка - один з найпростіших механізмів. Все, що потрібно зробити для трансформації, це потягнути на себе спинку дивана. Вона зробить два волок, стаючи «обличчям» вниз і вивільняючи захований всередині матрац. Такі моделі часто оснащуються ящиком для білизни не шкодять покриття підлоги, оскільки мають пружинний механізм.

Єврокнижка - такі моделі бувають різноманітних видів, але суть їх всіх одна: потрібно потягнути нижню частину дивана на себе і чи витягнути внутрішню м'яку частину, або опустити спинку. В результаті цього виходить повноцінне двоспальне місце. Трансформація здійснюється за допомогою роликової системи, яка з часом може пошкодити підлогу, а тому потрібно бути акуратним.

Клік-кляк - це один з найпростіших видів розкладних диванів. Трансформувати його потрібно, відсуваючи спинку назад. Найголовніша перевага такої моделі - наявність трьох положень: сидяче, лежаче і «розслаблене», коли спинка відкинута в повному обсязі.

Будь-який розкладний диван може оснащуватися отоманкою - нерозкладним елементом, часто ящиком для білизни. У складеному вигляді диван з отоманкою має кутову конфігурацію.

Кілька правил, як вибрати диван

Універсальним вважається прямій не розкладний диван - він підходить під будь-який інтер'єр і площа. Не менш зручним і комфортабельним варіантом буде і розкладний диван. Вибираючи таку модель, варто враховувати розмір в розкладеному вигляді і площа кімнати. Так, в маленькому приміщенні буде органічно виглядати прямий розкладний варіант, що не займає багато місця, але дозволяє відпочивати одному або двом людям. Просторі кімнати допускають використання більший кутових диванів, що вміщають двох, трьох або навіть чотирьох осіб.

Підбираючи диван під конкретний інтер'єр, варто враховувати основні принципи обраного стилю. Наприклад, вензелі, закруглені підлокітники або дерев'яні фігурні вставки абсолютно невластиві мінімалізму, але відмінно вписуються в класичний або старовинний стиль. Сучасний дизайн припускає стримані тони, прямі лінії і гру текстур і форм.

Важлива деталь дивана - його оббивка. Оскільки на такі меблі часто проливають рідини, краще вибрати водонепроникну тканину, яку легко витерти. Та ж мікрофібра відмінно впорається з водою, чаєм або іншими напоями, легко витирається і не мажеться. Шкіра має схожі характеристики, але впишеться вона не в кожен інтер'єр, та й доглядати за нею потрібно набагато частіше і серйозніше.

Придбати відповідний диван - значить забезпечити собі не тільки гарний інтер'єр, але і затишок, комфорт, а також максимально функціональний елемент вітальні, спальні або дитячої!

Дмитро Шпенов