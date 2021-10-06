Які сім японських правил важливі для гарного здоров'я

Не виключено, що ви вже знайомі з деякими японськими практиками, які покращують якість життя і сприяють хорошому здоров'ю. Японці знають, як досягти гармонії, миру та спокою, а це - основа здоров'я і благополуччя, повідомляє Клубер.

Отже, всім відомо, що Японія знаходиться на першому місці по здоров'ю населення і тривалості життя (середня тривалість життя - 80 років у чоловіків і 86,4 року у жінок). Цей факт можна пояснити звичками, які стали вже другою натурою жителів Країни висхідного сонця. Саме завдяки їм вони завжди в доброму здоров'ї і живуть повноцінним життям до глибокої сивини.

Японський підхід до здоров'я заснований перш за все на профілактиці. Справа ще й у філософії японців, пов'язаної з релігією, природою, культурою, порядком, красою і дисципліною. Їм вдається досягти гармонії, миру та спокою, а це - основа здоров'я і благополуччя. За допомогою спеціальних практик!

1. Шиацу (спеціальний точковий масаж)

Ця техніка масажу є досить відомою в західному світі. Мова про традиційну японську практичну терапію, заснована на анатомічній і фізіологічній теорії циркуляції енергії ци. Вона рекомендується Міністерством охорони здоров'я і добробуту Японії, як ліцензійна медична терапія. В інших країнах Шиацу - одна з різновидів альтернативної медицини. Суть полягає в тому, що за допомогою рук, пальців, ліктів і навіть ступень ніг поперемінно натискають на певні точки тіла. Ця техніка дуже ефективна для купірування болю, а також для зняття напруги в області шиї і спини, які страждають в першу чергу від сучасного темпу і способу життя.

2. Тайс (гімнастика для суглобів)

Тайс ще називають гімнастикою самураїв. Вона існує вона більше 800 років. Мета цієї практики - турбота про здоров'я суглобів, які з плином часу втрачають свою колишню гнучкість. Гімнастика Тайс надає суглобам гнучкість, заряджає організм енергією і прискорює обмінні процеси, допомагаючи позбутися від зайвих жирових відкладень.

Ця японська практика сьогодні дуже популярна в різних країнах, адже підходить для людей будь-якого віку. Вправи дуже прості і не вимагають спеціальної фізичної підготовки. Ними, до речі, навіть можуть займатися люди, які перенесли хірургічні втручання. До того ж, гімнастика не тільки повертає минулу гнучкість нашим «ледачим» суглобам, але і дуже розслабляє, заспокоює.

3. Чайні церемонії

Японці вважають, що чай і гарне здоров'я - нерозривно пов'язані. Для них чаювання - це шлях. Шлях до гармонії з природою, людьми і власним розумом. Це цілий світ, в якому панує спокій і мудрість.

Таким чином, чайні церемонії переслідують 4 мети:

Глибока гармонія з собою і з природою

Щиру повагу до інших людей

Чистота розуму

Душевний спокій і умиротворення.

4. Дієта для гарного здоров'я і довголіття.

Про те, що японці харчуються виключно здоровою їжею, чули, вважаємо, все. Принципи їх системи харчування, що сприяє здоров'ю та довголіттю:

Невеликі порції (краще їсти частіше, але менше).

Велика кількість риби, рису, овочів, фруктів, водоростей, сої та чаю.

Вживання свіжих продуктів, не пройшли тривалу термічну обробку. Не кажучи вже про продукти промислового виробництва, які категорично не рекомендуються через велику кількість усіляких добавок і барвників.

Використання рибних та овочевих бульйонів як основи для всіх страв.

5. Дзен (як спосіб пізнання реальності)

У широкому сенсі дзен - це школа споглядання або вчення про просвітління. Цей термін насправді охоплює кілька концепцій та ідей:

медитація

споглядання

заспокоєння розуму

концентрація розуму

Дзен є частиною повсякденного життя японців абсолютно у всіх областях. Цей підхід простежується і в архітектурі, і в інтер'єрах, і навіть в садах. Не кажучи вже про те, що вони постійно практикують техніки розслаблення і глибокого дихання - як на роботі, так і вдома. Півгодини в день для медитації для них - це вже звичка, без якої не уявляють собі життя. Все, що потрібно для цього - всього лише затишний куточок, де можна розслабитися і медитувати.

6. Рейки (або Рейкі - «зцілення долонями»)

У це можна вірити чи ні, але факт залишається фактом: практикуючі рейки (вид нетрадиційної медицини, в якому використовується техніка так званого «зцілення шляхом доторку долонями») заявляють, що можуть передавати пацієнтам цілющу енергію «ки» за допомогою своїх рук. Для цього створюють медитативну атмосферу і послідовно розташовують свої долоні на тілі пацієнта в так званих «позиціях Рейки». Також вони можуть робити це на відстані. Крім того, в Японії вважається, що зціляє енергія може бути доступна кожному за допомогою спеціальної «настройки».

7. Тайко (передача енергії і життєвої сили за допомогою звуку).

Тайко - сімейство барабанів, які використовуються в Японії. Це свого роду катарсична практика, витоки якої лежать в стародавніх ритуалах, пов'язаних з веденням сільського господарства. З її допомогою японці налаштовувалися на роботу і заряджалися енергією. Тайко також використовували під час війни, для попередження про шторми, пожежі та інші події. Зараз тайко популярний у багатьох країнах світу, як яскраве і захоплююче видовище. Адже це одночасно - ще й чудова практика, яка наповнює життєвими силами та енергією.