Які сім японських правил важливі для гарного здоров'я
Не виключено, що ви вже знайомі з деякими японськими практиками, які покращують якість життя і сприяють хорошому здоров'ю. Японці знають, як досягти гармонії, миру та спокою, а це - основа здоров'я і благополуччя, повідомляє Клубер.
Отже, всім відомо, що Японія знаходиться на першому місці по здоров'ю населення і тривалості життя (середня тривалість життя - 80 років у чоловіків і 86,4 року у жінок). Цей факт можна пояснити звичками, які стали вже другою натурою жителів Країни висхідного сонця. Саме завдяки їм вони завжди в доброму здоров'ї і живуть повноцінним життям до глибокої сивини.
Японський підхід до здоров'я заснований перш за все на профілактиці. Справа ще й у філософії японців, пов'язаної з релігією, природою, культурою, порядком, красою і дисципліною. Їм вдається досягти гармонії, миру та спокою, а це - основа здоров'я і благополуччя. За допомогою спеціальних практик!
1. Шиацу (спеціальний точковий масаж)
Ця техніка масажу є досить відомою в західному світі. Мова про традиційну японську практичну терапію, заснована на анатомічній і фізіологічній теорії циркуляції енергії ци. Вона рекомендується Міністерством охорони здоров'я і добробуту Японії, як ліцензійна медична терапія. В інших країнах Шиацу - одна з різновидів альтернативної медицини. Суть полягає в тому, що за допомогою рук, пальців, ліктів і навіть ступень ніг поперемінно натискають на певні точки тіла. Ця техніка дуже ефективна для купірування болю, а також для зняття напруги в області шиї і спини, які страждають в першу чергу від сучасного темпу і способу життя.
2. Тайс (гімнастика для суглобів)
Тайс ще називають гімнастикою самураїв. Вона існує вона більше 800 років. Мета цієї практики - турбота про здоров'я суглобів, які з плином часу втрачають свою колишню гнучкість. Гімнастика Тайс надає суглобам гнучкість, заряджає організм енергією і прискорює обмінні процеси, допомагаючи позбутися від зайвих жирових відкладень.
Ця японська практика сьогодні дуже популярна в різних країнах, адже підходить для людей будь-якого віку. Вправи дуже прості і не вимагають спеціальної фізичної підготовки. Ними, до речі, навіть можуть займатися люди, які перенесли хірургічні втручання. До того ж, гімнастика не тільки повертає минулу гнучкість нашим «ледачим» суглобам, але і дуже розслабляє, заспокоює.
3. Чайні церемонії
Японці вважають, що чай і гарне здоров'я - нерозривно пов'язані. Для них чаювання - це шлях. Шлях до гармонії з природою, людьми і власним розумом. Це цілий світ, в якому панує спокій і мудрість.
Таким чином, чайні церемонії переслідують 4 мети:
- Глибока гармонія з собою і з природою
- Щиру повагу до інших людей
- Чистота розуму
- Душевний спокій і умиротворення.
4. Дієта для гарного здоров'я і довголіття.
Про те, що японці харчуються виключно здоровою їжею, чули, вважаємо, все. Принципи їх системи харчування, що сприяє здоров'ю та довголіттю:
- Невеликі порції (краще їсти частіше, але менше).
- Велика кількість риби, рису, овочів, фруктів, водоростей, сої та чаю.
- Вживання свіжих продуктів, не пройшли тривалу термічну обробку. Не кажучи вже про продукти промислового виробництва, які категорично не рекомендуються через велику кількість усіляких добавок і барвників.
- Використання рибних та овочевих бульйонів як основи для всіх страв.
5. Дзен (як спосіб пізнання реальності)
У широкому сенсі дзен - це школа споглядання або вчення про просвітління. Цей термін насправді охоплює кілька концепцій та ідей:
- медитація
- споглядання
- заспокоєння розуму
- концентрація розуму
Дзен є частиною повсякденного життя японців абсолютно у всіх областях. Цей підхід простежується і в архітектурі, і в інтер'єрах, і навіть в садах. Не кажучи вже про те, що вони постійно практикують техніки розслаблення і глибокого дихання - як на роботі, так і вдома. Півгодини в день для медитації для них - це вже звичка, без якої не уявляють собі життя. Все, що потрібно для цього - всього лише затишний куточок, де можна розслабитися і медитувати.
6. Рейки (або Рейкі - «зцілення долонями»)
У це можна вірити чи ні, але факт залишається фактом: практикуючі рейки (вид нетрадиційної медицини, в якому використовується техніка так званого «зцілення шляхом доторку долонями») заявляють, що можуть передавати пацієнтам цілющу енергію «ки» за допомогою своїх рук. Для цього створюють медитативну атмосферу і послідовно розташовують свої долоні на тілі пацієнта в так званих «позиціях Рейки». Також вони можуть робити це на відстані. Крім того, в Японії вважається, що зціляє енергія може бути доступна кожному за допомогою спеціальної «настройки».
7. Тайко (передача енергії і життєвої сили за допомогою звуку).
Тайко - сімейство барабанів, які використовуються в Японії. Це свого роду катарсична практика, витоки якої лежать в стародавніх ритуалах, пов'язаних з веденням сільського господарства. З її допомогою японці налаштовувалися на роботу і заряджалися енергією. Тайко також використовували під час війни, для попередження про шторми, пожежі та інші події. Зараз тайко популярний у багатьох країнах світу, як яскраве і захоплююче видовище. Адже це одночасно - ще й чудова практика, яка наповнює життєвими силами та енергією.