Які добавки допомагають зміцнити суглоби

Якщо ви активно займаєтеся спортом і хочете запобігти отриманню травм, то в першу чергу потрібно дбати про суглоби. Є спеціальні харчові добавки, які містять активні речовини, сприятливо впливають на суглоби. Особливо варто приймати такі добавки, якщо суглоби болять, повідомляє Econet.

Але перш ніж приймати той чи інший препарат, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем.

Добавки для зміцнення суглобів

1. Вобензим. Ензими знімають запалення і набряк при травмах суглобів, а також на 50% прискорюють процес загоєння зв'язок і суглобів. Дія ензимів підсилюють цитрусові біофлавоноїди. Норвезькі спортсмени перед тренуваннями приймають біофлавоноїди з вітаміном C, щоб запобігти розтягнення зв'язок.

2. Хондроитин. Це будівельний білок хрящів, що перешкоджає їх пошкодження при остеоартриті. Згідно з дослідженнями, 53% людей, які приймають добавку з цим компонентом, домоглися зменшення болю в суглобах на 20%. Якісні добавки зазвичай містять хондроїтин і глюкозамін, така комбінація дає більший ефект.

3. Метілсульфонілметан (MSM). Входить до складу добавок, призначених для захисту суглобів і зняття болю.

4. Риб'ячий жир або Омега-3. Містить кислоти, що володіють протизапальною дією. Застосування добавок з Омега-3 дозволяє зменшити суглобовий біль при артриті.

5. Екстракт імбиру. Володіє потужним знеболюючим ефектом, що доведено численними дослідженнями. Такий екстракт також дозволяє зняти м'язову напругу.

6. Глюкозамин. Це природний компонент хрящів, що запобігає їх від розриву при артриті. Цей компонент входить до складу добавок, призначених для лікування остеоартрозу. Але є 2 форми глюкозаміну - сульфат і гідрохлорид. Згідно з одними дослідженнями, перша форма більш ефективна при болю в суглобах. Але інші дослідження показують, що друга форма не зменшує суглобовий біль при остеоартриті.

7. Бромелаїн. Це фермент, що міститься в екстракті ананаса. Він сприяє нормалізації обмінних процесів, допомагає перетравлювати білки (в разі його прийому під час їжі), має протизапальну дію, зменшує суглобовий біль і покращує рухливість суглобів. Добавки з бромелаїн особливо допомагають людям, що страждають остеоартритом.

8. Кальцій і D вітамін. Ці речовини необхідні для здоров'я кісток. Дослідження довели, що у людей з остеоартрозом при прийомі D вітаміну підвищилася щільність кісткової тканини. Добавки з кальцієм не менш важливі, оскільки саме цей мікроелемент використовує серце для перекачування крові, але ж якщо організм не здоровий, то кальцій вимивається з кісток для підтримки його оптимального рівня в крові.

Харчові добавки з цими компонентами допоможуть підтримувати здоров'я суглобів і кісток. Беручи такі препарати, вдасться забути про хрускіт в колінах і суглобного болю.