Ефективний спосіб заснути за 5 хвилин: боремося з безсонням
Багато людей після важкого виснажливого дня впевнені, щоб заснути, ледь їх голова торкнеться подушки. Однак в більшості випадків цього не відбувається, оскільки від сильної перевтоми організм не може "зупинитися" і продовжує не спати, повідомляє Clutch.
Щоб не мати в майбутньому проблем зі сном рекомендується дотримуватися наступних правил:
- намагайтеся засипати та прокидатися в приблизно один і той же час;
- не вживайте напої, що містять кофеїн, за кілька годин до сну;
- робіть ранкову зарядку;
- провітрюйте спальню перед сном;
- бажано відмовитися від денного сну.