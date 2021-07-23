Ефективний спосіб заснути за 5 хвилин: боремося з безсонням

Ефективний спосіб заснути за 5 хвилин: боремося з безсонням

Багато людей після важкого виснажливого дня впевнені, щоб заснути, ледь їх голова торкнеться подушки. Однак в більшості випадків цього не відбувається, оскільки від сильної перевтоми організм не може "зупинитися" і продовжує не спати, повідомляє Clutch.

Щоб не мати в майбутньому проблем зі сном рекомендується дотримуватися наступних правил:

  • намагайтеся засипати та прокидатися в приблизно один і той же час;
  • не вживайте напої, що містять кофеїн, за кілька годин до сну;
  • робіть ранкову зарядку;
  • провітрюйте спальню перед сном;
  • бажано відмовитися від денного сну.

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