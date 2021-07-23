Ефективний спосіб заснути за 5 хвилин: боремося з безсонням

Багато людей після важкого виснажливого дня впевнені, щоб заснути, ледь їх голова торкнеться подушки. Однак в більшості випадків цього не відбувається, оскільки від сильної перевтоми організм не може "зупинитися" і продовжує не спати, повідомляє Clutch.

Щоб не мати в майбутньому проблем зі сном рекомендується дотримуватися наступних правил: