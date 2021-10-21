Які пози з йоги практикувати вранці

Всі ми хочемо мати здорове тіло, але не всі хочуть докладати для цього зусилля. Багато хто відмовляв старими травмами і браком часу. Однак робити йогу вранці просто необхідно. Особливо якщо є застарілі проблеми. Ранкова йога допоможе позбутися від болю і отримати цілющий заряд енергії на весь день, повідомляє FB.

Чому йога вранці необхідна

Недосвідчена людина при слові "йога" уявляє собі складну конструкцію з переплетених ніг і рук абсолютно фантастичного характеру. Насправді багато вправ неймовірно прості і доступні навіть для людини, яка прогулювала фізкультуру в школі.

Ранкова активність дозволяє розігнати кров, підвищити тонус м'язів і дає заряд енергії. Деякі сеанси можна виконати прямо в ліжку, не залишаючи її меж.

Робота на перспективу

Йога прекрасна тим, що в довгостроковій перспективі ви неодмінно помічаєте різницю. Якщо в перший день вам не хочеться виконувати вправи і здається, що нічого не виходить, то вже через місяць, займаючись прямо в ліжку близько 10 хвилин, ви відчуєте, наскільки легше вам стало вставати і скільки додалося енергії.

Прямо в ліжку

Сидячи в ліжку, прийміть позу "простий поворот". Утримуйте тіло в такому положенні від 30 до 60 секунд (на кожну сторону). Ця поза дозволяє розігріти ваші тазостегнові суглоби, зняти напругу в попереку і поліпшити циркуляцію енергії.

Постарайтеся в цій позі звернути увагу на м'язи тазового дна. "Міст" - чудова вправа, яка дозволяє зміцнити жіночі м'язи без зайвого навантаження. У цій позі витягуються м'язи передньої поверхні стегна, і вона неймовірно корисна при регулярних болях в спині.

Підніміть ноги вгору і потримайте так приблизно пів хвилини. Потім візьміть себе за великі пальці ніг і залишайтеся в цій позі близько хвилини. Таким чином ви м'яко розтягує задню поверхню стегна, зміцнюєте колінні зв'язки, підсилюєте циркуляцію крові в ногах (що дуже корисно при варикозі). М'яко стимулюєте кишечник, спонукаючи його до активності.

Переверніться на живіт, підтягніть коліна до грудей, а руки витягніть вперед - це "поза дитини". Вона унікальна тим, що дозволяє м'яко витягнути шию і плечовий відділ хребта, які часто бувають напружені під час сну. Якщо ви просунутий йог або у вас хороша розтяжка, спробуйте складніший варіант пози з витягнутими вгору руками.

Завершіть свою ранкову розминку, просто полежавши на спині в розслабленій позі. Важливо в цей момент очистити розум і просто глибоко подихати, відчуваючи, як енергія нового дня наповнює тіло.

Олена Сергіївна