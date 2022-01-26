Як можна приборкати тривогу і заспокоїти думки

Тривожність супроводжується думками про майбутнє, що крутяться. Як можна стабілізувати емоційний стан? Якими способами допомогти собі перейти від тривожності до спокійного, урівноваженого стану, повідомляє b17.ru.

Відповідайте собі на питання: Ці думки коли-небудь допомагали вирішити проблему? Ні. А як вони впливають на мене? Якщо підсилюють тривожність, виснажують нервову систему, не дають повноцінно спати, відпочивати і неможливо розслабитися, то втома накопичується. Як тільки ви усвідомлюєте, що думки знову крутяться, відставляйте їх в сторону і перемикайтеся на свої тілесні відчуття. Уважно їх вивчіть і починайте коригувати те, що створює дискомфорт, ставлячись до тіла з любов'ю і теплом. Якщо знову зісковзує на уявну жуйку, спокійно повертайте свою увагу до тіла.

Такі способи відходу від тривожних думок не значать уникнення проблем. Просто на все свій час. Можна присвятити день тому, щоб виявити основні теми думок, що рояться, вивести їх на чисту воду. Для цього тримайте поруч з собою аркуш паперу і записуйте протягом дня ті думки, які вдалося схопити.

Розсортуйте їх на раціональні, тобто ті, що мають під собою реальне підґрунтя та ірраціональні, що виникають без видимої причини. Раціональні тривожні думки поділяються на ті, що мають рішення, і ті, що не мають очевидного рішення. Справи, що вирішуються, можна виписати в стовпчик і навпроти кожної написати можливі варіанти розв'язання проблеми, а також терміни. Визначеність знімає тривожність. Щоб зменшити купу справ і встановити черговість, добре допомагає матриця Ейзенхауера.

Повісьте список вирішуваних справ в зоні видимості, і як тільки прийдуть думки про них, дивіться свій список: Ви вже все продумали. Якщо буде потрібно, можна ще виділити час на роздуми про справи. Важливо, щоб він був визначений вами і обмежений.