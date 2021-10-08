Цифрове недоумство у дітей: як запобігти біди

Цифрове слабоумство - новий «синдром», який загрожує дітям, чиї батьки перекладають відповідальність за виховання на всілякі гаджети. Щоб уникнути цього розладу, існує єдина профілактична міра: як можна пізніше знайомити дитину з сучасними технічними досягненнями, повідомляє Креатив.

У 2007 році в Південній Кореї психологи почали описувати новий ментальний розлад, який зустрічався тільки у дітей. Полягав він в поєднанні емоційної нестабільності, відсутності уяви і почуття гумору, поганій пам'яті і деяких інших когнітивних порушеннях. Патологію назвали «цифровим недоумством». Не дивно, що вперше воно було описано саме в Південній Кореї, де діти буквально народжуються з гаджетами в руках. Що ж таке цифрове слабоумство, і чи можна захистити від нього свою дитину?

Причини цифрового слабоумства

Нове покоління зростає зараз в інших умовах, ніж батьки і, тим більше, дідусі та бабусі. Діти оточені всілякими гаджетами, користуються ними практично з дитячого віку і звикають, що це дуже зручно. Будь-яку інформацію можна знайти в лічені секунди. Не треба записувати конспекти і нудні вправи, адже куди простіше все друкувати на планшеті або комп'ютері. Він може і слова підказати, і виправити зроблені помилки. Навіть запам'ятовувати напрямок руху більше не потрібно - навігатор приведе в потрібну точку. Начебто, життя стало набагато простіше і зручніше. Але у кожної медалі є дві сторони.

Колись діти розвивалися, вивчаючи реальний світ, як би дивно тепер це не звучало. Всілякі кубики і пірамідки, малювання олівцями, фарбами і фломастерами, книги, які можна гортати і розглядати, походи в ліс, ігри з природними матеріалами ... Дитина ж не просто дивиться на предмети, які його оточують, вона вивчає їх, відчуває, відчуває запахи і часом навіть смаки, вчиться будувати причинно-наслідкові зв'язки.

Гаджети пропонують тільки візуальну інформацію, при цьому додаток вибудовує за дитину причинно-наслідкові зв'язки, не пропонуючи йому ніяких альтернативних варіантів. І це негативно впливає на мислення сучасних дітей.

Цифрове слабоумство (або псевдодебільность) має наступні симптоми:

Нездатність протягом тривалого часу зосереджуватися на вирішенні однієї задачі. Емоційна нестабільність - якщо швидко не вдається досягти мети, у дітей виникає потужна фрустрація, здатна привести до нервового зриву і навіть до депресії. Проблеми з побудовою причинно-наслідкових зв'язків між явищами. Зниження критичності, відсутність почуття гумору і здатності бачити супротивність в інформації. Зниження здатності до запам'ятовування нової інформації. Якщо раніше люди могли утримувати в пам'яті одночасно до 9 різних елементів, то зараз ця кількість знизилася до 4-5, а деколи і менше. Гаджети «пам'ятають» за дітей, тому вони не відчувають потреби тренувати свою пам'ять.

Не перекладати виховання на гаджети

Інформаційна революція вже відбулася. Скасувати цей факт не в силах ніхто. І молоде покоління обов'язково буде користуватися гаджетами, які дійсно роблять життя простіше і зручніше. Однак не можна допускати, щоб вони замінювали дітям реальний світ.

Батькам, які не хочуть, щоб у їхньої дитини сформувалося цифрове слабоумство (а разом з ним і залежність від гаджетів), слід, перш за все, дозувати час, який вона проводить за планшетом, ноутбуком або смартфоном. У перші три роки життя слід зовсім не дозволяти дитині грати з гаджетами, як би він про це не просив. Звичайно, це зручно - відвернути його яскравими картинками, щоб трохи відпочити. Але забрати таку захопливу іграшку буде нелегко, і часом мама і тато просто миряться з тим, що дитина проводить цілі дні в компанії електронного друга. Чим це закінчується? Цифровим недоумством і відсутністю важливих психологічних якостей в майбутньому, що обов'язково позначиться на навчальних успіхи і соціалізації підростаючої людини.