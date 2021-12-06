Користь сала для здоров'я
Лікар-дієтолог Маргарита Корольова розповіла про те, що цей продукт обов'язково потрібно їсти як жінкам, так і чоловікам. Справа в тому, що сало містить в своєму складі цінну кислоту - арахідонову, повідомляє Men's Life.
Вона несе величезну користь організму, ця полінасичена жирна кислота виводить з крові надлишок холестерину, покращуючи її склад, сприятливо діє на діяльність нирок, покращує роботу серцевого м'яза і головного мозку. Арахідонова кислота також впливає на репродуктивну функцію організму і побудову гормонів.
Крім того, в салі присутні такі кислоти, як:
- стеаринова;
- ліноленова;
- лінолева;
- олеінова;
- пальмітинова.
Також, в салі є лецитин, який вкрай благотворно впливає на клітинні мембрани і судини.
Однак, щоб сало справді принесло користь, варто знати, яка кількість допустима. Стародавні люди говорили: «У краплі - ліки, в ложці - отрута». Це означає що потрібно знати норму вживання жирного продукту.
Дієтолог Маргарита Корольова повідомила, що найкраще сало їсти в першій половині дня, так рідина в організмі не буде затримуватися, не виникне набряків.
Для отримання користі від сала досить з'їдати від 50 до 100 грамів на добу. У зимовий період його можна вживати щодня, адже це відмінна профілактика від застуди. Але найкраще їсти продукт солоний, а не маринований або копчений, тим більше - не смажений. Для кращого засвоєння з'їдайте його з хрусткими хлібцями.