Користь сала для здоров'я

Лікар-дієтолог Маргарита Корольова розповіла про те, що цей продукт обов'язково потрібно їсти як жінкам, так і чоловікам. Справа в тому, що сало містить в своєму складі цінну кислоту - арахідонову, повідомляє Men's Life.

Вона несе величезну користь організму, ця полінасичена жирна кислота виводить з крові надлишок холестерину, покращуючи її склад, сприятливо діє на діяльність нирок, покращує роботу серцевого м'яза і головного мозку. Арахідонова кислота також впливає на репродуктивну функцію організму і побудову гормонів.

Крім того, в салі присутні такі кислоти, як:

стеаринова;

ліноленова;

лінолева;

олеінова;

пальмітинова.

Також, в салі є лецитин, який вкрай благотворно впливає на клітинні мембрани і судини.

Однак, щоб сало справді принесло користь, варто знати, яка кількість допустима. Стародавні люди говорили: «У краплі - ліки, в ложці - отрута». Це означає що потрібно знати норму вживання жирного продукту.

Дієтолог Маргарита Корольова повідомила, що найкраще сало їсти в першій половині дня, так рідина в організмі не буде затримуватися, не виникне набряків.

Для отримання користі від сала досить з'їдати від 50 до 100 грамів на добу. У зимовий період його можна вживати щодня, адже це відмінна профілактика від застуди. Але найкраще їсти продукт солоний, а не маринований або копчений, тим більше - не смажений. Для кращого засвоєння з'їдайте його з хрусткими хлібцями.