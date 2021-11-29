Що допомагає вирішити проблему сімейних скандалів

Жодна пара не обходиться без з'ясування відносин і сварок. Але важливою складовою здорових відносин є вміння шукати компроміс. Як відрізнити взаємну поступку від тиску більш сильного партнера і чи можна закінчити сварку без компромісу, розповіла психолог Катерина Клюшниченко, повідомляє УНИАН.

Чи допомагає компроміс вирішити проблему сімейних скандалів?

Компроміс - це рішення, яке приймають обидві сторони в конфлікті або якійсь спірній ситуації, коли задоволена лише частина вимог. Це можна назвати «взаємною поступкою». Коли кожна зі сторін не задовольняє повною мірою свої бажання і вимоги. Але це не про постійні поступки, коли той, хто авторитетніше в стосунках, тисне на іншого. Ні! Це про обопільну згоду.

Уміння домовлятися - запорука довгих і міцних відносин. Кожна людина росла, жила і виховувалася в різних умовах, спілкувалася з різними людьми і нормально, що чиїсь погляди можуть відрізнятися від ваших.

Компроміс - це обопільне рішення і це не про жертовність, це про мудрість! Коли пара стикається з труднощами і вирішує їх мудро, поважаючи при цьому один одного, бачачи цінності свого партнера і не знецінюючи їх, то такі відносини завжди переходять на новий, більш якісний, усвідомлений рівень.

Але, погодьтеся, що існують люди, які категорично не хочуть йти на компроміс. Чому так відбувається?

Причин може бути безліч. Тут слід поставити запитання собі: «Що я роблю в стосунках, де зі мною не рахуються?». Слухати і чути один одного неймовірно важливо в будь-яких відносинах, інакше ці відносини набувають вже нездоровий характер. Причому тут мова йде не тільки про пару, а про відносини з усіма людьми.

Як не втратити себе в даній ситуації?

У кожної людини є свої власні потреби, цінності та орієнтири. Щоб не втратити себе, дуже важливо для початку знати, що людині важливо і як вона бачить себе у відносинах. Якщо це здорові відносини, то і втратити себе в них досить складно, адже обидва партнери поважають один одного і дивляться в одному напрямку. Уміння знаходити компроміс - важлива складова будь-яких здорових взаємин.

Так і питати партнера: «Як ти бачиш рішення даної ситуації, щоб комфортно було нам двом?».

Часто люди забувають про те, що можна просто запитати, поговорити або ж попросити. Якщо для вас є принципово важливі речі і ви вмієте говорити, домовлятися з партнером, то він може і піти на поступки, знаючи ваше ставлення до даної ситуації. Тоді і компроміс не буде потрібен. Якщо ж напруга емоцій сильна, необхідний тайм-аут, щоб охолонути і спокійно обдумати ситуацію, що склалася. Пропозиція поговорити про це в інший день - кращий вихід із ситуації, коли складно стримати емоції і різкі висловлювання.

У відносинах, в яких є повага, пара завжди буде знаходити грамотний вихід з будь-якої ситуації, - психолог.

В яких ситуаціях категорично не можна йти на компроміс?

Коли вам доводиться жертвувати своїми цінностями. Але, знову ж таки, якщо ми говоримо про здорові відносини, то там такого не повинно бути. А якщо ситуація інша, важливо пам'ятати, що компроміс не повинен принижувати вас, знецінювати вас і ваші життєві цінності, обмежувати вашу свободу, загрожувати вашій безпеці (фізичному та психологічному здоров'ю).

Секрет або як правильно сваритися, щоб відношення не розірвалися.

Потрібно поважати один одного. Не переходити на лайки, не принижувати. У відносинах, в яких є повага, пара завжди буде знаходити грамотний вихід з будь-якої ситуації.

Діана Могилевич