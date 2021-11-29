П'ять простих вправ для усунення ранкової втоми, болю і скутості

Ранковий біль і скутість можуть викликати відчуття, ніби ви прокидаєтеся повністю розбитим і позбавленим сил. Але ж ви тільки встали з ліжка і повинні відчувати себе бадьорим. На жаль, так буває не завжди, і часто багато людей відчувають втому після пробудження і біль в окремих частинах тіла, повідомляє Greatpicture.

Якщо у вас відбувається так само, то ми хочемо запропонувати вам вихід з положення. За допомогою деяких простих вправ ваше тіло буде відчувати себе більш зарядженим енергією на майбутній день.

Йога, пілатес і розтяжка - відмінні способи відновити сили після спокійного нічного сну. Щоранку по 15 хвилин - це все, що вам потрібно, щоб відчувати себе готовим до нового дня. Ось п'ять простих вправ, які допоможуть вам почати. І не турбуйтеся, якщо ви у цьому новачок, починайте з малого, а потім у вас все увійде в звичку.

5 простих вправ для усунення ранкової втоми і болю

Розтяжка від колін до грудей

Ляжте на підлогу, зігнувши ноги. Підніміть одне коліно до грудей і утримуйте його в цьому положенні не менше 10 секунд. Ви повинні відчути розтягування стегон і живота. Повторіть те ж саме з іншим коліном. І не забувайте правильно дихати.

Твіст для тіла

Ляжте на підлогу на спину, підніміть праве коліно до грудей. Затримайтеся в цьому положенні на пару секунд. Продовжуйте утримувати коліно і плавно поверніть тіло в ліву сторону, утворюючи трикутник з тілом і коліном.

Витягніть вільну руку і утримуйте її не менше 10 секунд. Ви повинні відчути розтягування в попереку і хребті. Повторіть те ж саме з іншою ногою. Під час вправи стежте за своїм диханням і не робіть різких рухів.

Розтяжка шиї

Для початку зробіть легку розминку для шиї - це важливо, щоб не потягнути м'язи при виконанні розтяжки. Виконайте акуратні кругові рухи головою в праву а потім в ліву сторону. За 10-15 разів в кожну сторону. Прекрасно, тепер можна почати виконання розтяжки. Обережно відведіть голову набік. Другу руку заведіть за спину і потягніть плече вниз. Ви повинні відчути розтягування в шиї і плечах, але будьте обережні, щоб не тягнути занадто сильно. Залишайтеся в цьому положенні близько 30 секунд. Повторіть те ж саме з іншою стороною.

Розтяжка плечей

Підніміть одну руку вгору над головою. Зігніть руку вниз так, щоб вона торкнулася верхньої частини хребта. Іншою рукою візьміться за лікоть зігнутої руки і трохи натисніть на нього, щоб зігнута рука злегка опустилася вниз. Тільки не потрібно перестаратися. Залишайтеся в цьому положенні 30 секунд. Повторіть те ж саме з іншою стороною.

Вправа «Кішка / Корова»

Ці вправи нормалізують діяльність гормональної системи у жінок, і будуть дуже корисні.

Встаньте на карачки, розташувавши руки на підлозі перед собою. Опустіть голову і плечі вниз, а спину вигніть дугою (як кішка), немов утворюючи спиною U-подібну форму. Утримуйте таке положення не менше 10 секунд.

Потім прогніть спину, голову тримайте прямо, шия трохи напружена і немов тягнеться вгору, так як коли корова мукає. Затримайтеся не менше 10 секунд. Повторіть кілька разів.