Що таке депресія у підлітків і її види

Що таке депресія у підлітків і її види

Депресія - це психічне захворювання, якому піддаються не тільки дорослі, а й діти. За якими ознаками можна запідозрити цей стан у дітей молодшого віку і підлітків, які симптоми про нього свідчать, а також про принципи і складники лікування, піде мова далі, повідомляє Креатив.

Що таке депресія у підлітків

Депресія у дітей та підлітків є серйозним психічним розладом, що впливає на розвиток в декількох областях з тенденцією до рецидивів і хронічного розвитку в дорослому віці. Депресія у підлітків часто виникає при інших психічних розладах. Як і у дорослих, вона відрізняється від депресивного епізоду.

Діти висловлюють смуток трохи інакше, ніж дорослі. Це особливо вірно по відношенню до дітей молодшого віку. В цілому, діти висловлюють сум менш чітко на словах в порівнянні з дорослими. Депресія у дітей та підлітків також буває вираженням інших проблем (таких, як відсутність турботи). Маніакально-депресивний розлад з'явиться в підлітковому віці і характеризується по черзі зниженими (депресія) і підвищеними (маніакальними) розладами настрою.

Види депресії у підлітків

Види рецидивуючого депресивного розладу і стійкого розладу настрою.

Депресивний епізод буває:

  • Легким.
  • Помірним.
  • Важким.
  • Без психотичних симптомів.

Епізод повинен тривати не менше 14 днів з порушенням функціонування. Депресія виникає в епізодах і часто повторюється. У найважчих випадках виникають психотичні симптоми.

Депресивні розлади зустрічаються так само часто (2%) серед хлопчиків і дівчаток до настання статевої зрілості, але з 14 років захворюваність серед дівчаток збільшується. У підлітків - хлопчиків захворюваність становить 4-8 відсотків, по крайній мірі, в 2 рази вище, ніж у дівчаток. Захворюваність протягом життя становить 20 відсотків у віці 18 років.

Захворюваність маніакально-депресивним розладом погано вивчена у дітей.

Її можна запідозрити по типовим ознакам і симптомам. Через нездатність дітей виразити себе і свій настрій словами і їх менш детального способу реагування, депресія проявляється по-різному в різних віках.

Ознаки та симптоми

Виявити депресивний стан у дітей і підлітків можна за характерними ознаками і симптомами:

  • Затримка збільшення ваги.
  • Психомоторна затримка розвитку. Дитина досягає різних стадій розвитку (контроль над головою, дряпання, розвиток захоплення пальців і т. Д.) На більш пізній стадії, ніж очікувалося.
  • Відсутність інтересу до оточення.
  • Відсутність спілкування.
  • Проблеми з їжею і / або сном.

Ознаки у немовлят:

  • Емоційні порушення.
  • Збільшення агресивності.
  • Збільшення пасивності.
  • Нестабільність і занепокоєння.
  • Гіперактивність.
  • Ізоляція і відчуженість.
  • Різні тілесні розлади, такі як біль в животі.

Діти старшого віку:

  • Серйозні поведінкові проблеми (крадіжка, відмова відвідувати школу і спілкуватися з однолітками).
  • Погана успішність в навчальному закладі.
  • Позбавлення себе задоволень, типових для однолітків.

Для підлітків і молоді:

  • Надмірна збудливість.
  • Зловживання психотропними речовинами: наркотики, алкоголь.
  • Гіперактивність.
  • Проблеми зі сном (його або занадто багато, або занадто мало.
  • Симптоми, схожі на зростаючу депресію.

Інші типові ознаки депресії:

  • Зневіра і відсутність бажання, радості і ініціативи.
  • Негативні думки про себе з почуттям непотрібності, відсутність любові, провини.
  • Втома, втрата енергії, апетиту (можливо, втрата ваги), труднощі зі сном.
  • Думки про смерть і думки про самогубство (у двох третин людей з діагностованою депресією).

Депресія у дітей різного віку може проявлятися і іншими симптомами:

  • Занепокоєння.
  • Обсесивно-компульсивні симптоми (одержимість або дії);
  • Труднощі з концентрацією уваги.
  • Відмова від спілкування і відвідування школи.
  • Дратівливість, гіперактивність.
  • Гнів, тілесні недуги (особливо біль в голові або животі),
  • Розвиток психосоматичних захворювань.

Прогноз

Дослідження показують, що діти і підлітки отримують користь від регулярних тренувань і практик проти депресії або тривоги. Ймовірно, ефект від регулярних фізичних навантажень, по крайній мірі, так само хороший, як будь-який ефект від ліків. Рекомендація еквівалентна приблизно 45 хвилинам фізичної активності три рази на тиждень.

Багато людей одужують від свого першого депресивного епізоду і не схильні до рецидивів. Через рік 75 відсотків позбавляються від депресії. Через два роки 90 відсотків залишаються без депресії.

Імовірність рецидиву

Важка депресія в дитячому та підлітковому віці має тенденцію повторюватися. Якщо перший депресивний епізод настає в ранньому підлітковому періоді, існує підвищений ризик рецидиву. Іншими факторами, значимими для рецидиву, є явна спадкова захворюваність, депресія у одного або обох батьків, алкоголізм чи токсикоманія.

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