Що таке депресія у підлітків і її види
Депресія - це психічне захворювання, якому піддаються не тільки дорослі, а й діти. За якими ознаками можна запідозрити цей стан у дітей молодшого віку і підлітків, які симптоми про нього свідчать, а також про принципи і складники лікування, піде мова далі, повідомляє Креатив.
Що таке депресія у підлітків
Депресія у дітей та підлітків є серйозним психічним розладом, що впливає на розвиток в декількох областях з тенденцією до рецидивів і хронічного розвитку в дорослому віці. Депресія у підлітків часто виникає при інших психічних розладах. Як і у дорослих, вона відрізняється від депресивного епізоду.
Діти висловлюють смуток трохи інакше, ніж дорослі. Це особливо вірно по відношенню до дітей молодшого віку. В цілому, діти висловлюють сум менш чітко на словах в порівнянні з дорослими. Депресія у дітей та підлітків також буває вираженням інших проблем (таких, як відсутність турботи). Маніакально-депресивний розлад з'явиться в підлітковому віці і характеризується по черзі зниженими (депресія) і підвищеними (маніакальними) розладами настрою.
Види депресії у підлітків
Види рецидивуючого депресивного розладу і стійкого розладу настрою.
Депресивний епізод буває:
- Легким.
- Помірним.
- Важким.
- Без психотичних симптомів.
Епізод повинен тривати не менше 14 днів з порушенням функціонування. Депресія виникає в епізодах і часто повторюється. У найважчих випадках виникають психотичні симптоми.
Депресивні розлади зустрічаються так само часто (2%) серед хлопчиків і дівчаток до настання статевої зрілості, але з 14 років захворюваність серед дівчаток збільшується. У підлітків - хлопчиків захворюваність становить 4-8 відсотків, по крайній мірі, в 2 рази вище, ніж у дівчаток. Захворюваність протягом життя становить 20 відсотків у віці 18 років.
Захворюваність маніакально-депресивним розладом погано вивчена у дітей.
Її можна запідозрити по типовим ознакам і симптомам. Через нездатність дітей виразити себе і свій настрій словами і їх менш детального способу реагування, депресія проявляється по-різному в різних віках.
Ознаки та симптоми
Виявити депресивний стан у дітей і підлітків можна за характерними ознаками і симптомами:
- Затримка збільшення ваги.
- Психомоторна затримка розвитку. Дитина досягає різних стадій розвитку (контроль над головою, дряпання, розвиток захоплення пальців і т. Д.) На більш пізній стадії, ніж очікувалося.
- Відсутність інтересу до оточення.
- Відсутність спілкування.
- Проблеми з їжею і / або сном.
Ознаки у немовлят:
- Емоційні порушення.
- Збільшення агресивності.
- Збільшення пасивності.
- Нестабільність і занепокоєння.
- Гіперактивність.
- Ізоляція і відчуженість.
- Різні тілесні розлади, такі як біль в животі.
Діти старшого віку:
- Серйозні поведінкові проблеми (крадіжка, відмова відвідувати школу і спілкуватися з однолітками).
- Погана успішність в навчальному закладі.
- Позбавлення себе задоволень, типових для однолітків.
Для підлітків і молоді:
- Надмірна збудливість.
- Зловживання психотропними речовинами: наркотики, алкоголь.
- Гіперактивність.
- Проблеми зі сном (його або занадто багато, або занадто мало.
- Симптоми, схожі на зростаючу депресію.
Інші типові ознаки депресії:
- Зневіра і відсутність бажання, радості і ініціативи.
- Негативні думки про себе з почуттям непотрібності, відсутність любові, провини.
- Втома, втрата енергії, апетиту (можливо, втрата ваги), труднощі зі сном.
- Думки про смерть і думки про самогубство (у двох третин людей з діагностованою депресією).
Депресія у дітей різного віку може проявлятися і іншими симптомами:
- Занепокоєння.
- Обсесивно-компульсивні симптоми (одержимість або дії);
- Труднощі з концентрацією уваги.
- Відмова від спілкування і відвідування школи.
- Дратівливість, гіперактивність.
- Гнів, тілесні недуги (особливо біль в голові або животі),
- Розвиток психосоматичних захворювань.
Прогноз
Дослідження показують, що діти і підлітки отримують користь від регулярних тренувань і практик проти депресії або тривоги. Ймовірно, ефект від регулярних фізичних навантажень, по крайній мірі, так само хороший, як будь-який ефект від ліків. Рекомендація еквівалентна приблизно 45 хвилинам фізичної активності три рази на тиждень.
Багато людей одужують від свого першого депресивного епізоду і не схильні до рецидивів. Через рік 75 відсотків позбавляються від депресії. Через два роки 90 відсотків залишаються без депресії.
Імовірність рецидиву
Важка депресія в дитячому та підлітковому віці має тенденцію повторюватися. Якщо перший депресивний епізод настає в ранньому підлітковому періоді, існує підвищений ризик рецидиву. Іншими факторами, значимими для рецидиву, є явна спадкова захворюваність, депресія у одного або обох батьків, алкоголізм чи токсикоманія.