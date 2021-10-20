Що таке депресія у підлітків і її види

Депресія - це психічне захворювання, якому піддаються не тільки дорослі, а й діти. За якими ознаками можна запідозрити цей стан у дітей молодшого віку і підлітків, які симптоми про нього свідчать, а також про принципи і складники лікування, піде мова далі, повідомляє Креатив.

Що таке депресія у підлітків

Депресія у дітей та підлітків є серйозним психічним розладом, що впливає на розвиток в декількох областях з тенденцією до рецидивів і хронічного розвитку в дорослому віці. Депресія у підлітків часто виникає при інших психічних розладах. Як і у дорослих, вона відрізняється від депресивного епізоду.

Діти висловлюють смуток трохи інакше, ніж дорослі. Це особливо вірно по відношенню до дітей молодшого віку. В цілому, діти висловлюють сум менш чітко на словах в порівнянні з дорослими. Депресія у дітей та підлітків також буває вираженням інших проблем (таких, як відсутність турботи). Маніакально-депресивний розлад з'явиться в підлітковому віці і характеризується по черзі зниженими (депресія) і підвищеними (маніакальними) розладами настрою.

Види депресії у підлітків

Види рецидивуючого депресивного розладу і стійкого розладу настрою.

Депресивний епізод буває:

Легким.

Помірним.

Важким.

Без психотичних симптомів.

Епізод повинен тривати не менше 14 днів з порушенням функціонування. Депресія виникає в епізодах і часто повторюється. У найважчих випадках виникають психотичні симптоми.

Депресивні розлади зустрічаються так само часто (2%) серед хлопчиків і дівчаток до настання статевої зрілості, але з 14 років захворюваність серед дівчаток збільшується. У підлітків - хлопчиків захворюваність становить 4-8 відсотків, по крайній мірі, в 2 рази вище, ніж у дівчаток. Захворюваність протягом життя становить 20 відсотків у віці 18 років.

Захворюваність маніакально-депресивним розладом погано вивчена у дітей.

Її можна запідозрити по типовим ознакам і симптомам. Через нездатність дітей виразити себе і свій настрій словами і їх менш детального способу реагування, депресія проявляється по-різному в різних віках.

Ознаки та симптоми

Виявити депресивний стан у дітей і підлітків можна за характерними ознаками і симптомами:

Затримка збільшення ваги.

Психомоторна затримка розвитку. Дитина досягає різних стадій розвитку (контроль над головою, дряпання, розвиток захоплення пальців і т. Д.) На більш пізній стадії, ніж очікувалося.

Відсутність інтересу до оточення.

Відсутність спілкування.

Проблеми з їжею і / або сном.

Ознаки у немовлят:

Емоційні порушення.

Збільшення агресивності.

Збільшення пасивності.

Нестабільність і занепокоєння.

Гіперактивність.

Ізоляція і відчуженість.

Різні тілесні розлади, такі як біль в животі.

Діти старшого віку:

Серйозні поведінкові проблеми (крадіжка, відмова відвідувати школу і спілкуватися з однолітками).

Погана успішність в навчальному закладі.

Позбавлення себе задоволень, типових для однолітків.

Для підлітків і молоді:

Надмірна збудливість.

Зловживання психотропними речовинами: наркотики, алкоголь.

Гіперактивність.

Проблеми зі сном (його або занадто багато, або занадто мало.

Симптоми, схожі на зростаючу депресію.

Інші типові ознаки депресії:

Зневіра і відсутність бажання, радості і ініціативи.

Негативні думки про себе з почуттям непотрібності, відсутність любові, провини.

Втома, втрата енергії, апетиту (можливо, втрата ваги), труднощі зі сном.

Думки про смерть і думки про самогубство (у двох третин людей з діагностованою депресією).

Депресія у дітей різного віку може проявлятися і іншими симптомами:

Занепокоєння.

Обсесивно-компульсивні симптоми (одержимість або дії);

симптоми (одержимість або дії); Труднощі з концентрацією уваги.

Відмова від спілкування і відвідування школи.

Дратівливість, гіперактивність.

Гнів, тілесні недуги (особливо біль в голові або животі),

Розвиток психосоматичних захворювань.

Прогноз

Дослідження показують, що діти і підлітки отримують користь від регулярних тренувань і практик проти депресії або тривоги. Ймовірно, ефект від регулярних фізичних навантажень, по крайній мірі, так само хороший, як будь-який ефект від ліків. Рекомендація еквівалентна приблизно 45 хвилинам фізичної активності три рази на тиждень.

Багато людей одужують від свого першого депресивного епізоду і не схильні до рецидивів. Через рік 75 відсотків позбавляються від депресії. Через два роки 90 відсотків залишаються без депресії.

Імовірність рецидиву

Важка депресія в дитячому та підлітковому віці має тенденцію повторюватися. Якщо перший депресивний епізод настає в ранньому підлітковому періоді, існує підвищений ризик рецидиву. Іншими факторами, значимими для рецидиву, є явна спадкова захворюваність, депресія у одного або обох батьків, алкоголізм чи токсикоманія.