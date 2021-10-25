Секрети дизайну кухні в 10 кв.м

Дизайн кухні з площею 10 кв.м. часом здається важким завданням. Насичення простору різними зонами призводить до тісноті, а велика кількість предметів меблів робить кухню незатишною і захарищеною, повідомляє Дела домашние.

При наявності площі в 10 кв.м. планування кухні може бути будь-якою. Багато що залежить від форми приміщення, від того, чи є виступи, у вигляді шахти, ніш та інших нерівностей стін. В цьому випадку доведеться уважніше підбирати предмети меблів.

Звільніть вхід. Меблі, розташована відразу біля входу, створює відчуття тісноти, навіть якщо ваша кухня буде оформлена в мінімалістичному стилі. Детальніше у відеоролику.