Чому постійно холодні ноги і руки: причини

Якщо ви часто помічаєте, що у вас холодні руки або ноги, то цей факт може викликати занепокоєння, яке досить часто буває обґрунтованими. Коли холодні руки і ноги - це норма, повідомляє Здоровьесберегающий канал.

Відчуття холоду в руках і ногах може бути пов'язано зі зниженням температури навколо. І це буде абсолютно нормальною реакцією організму: так тіло захищає життєво важливі органи від зовнішніх впливів. У кінцівках таких органів немає, і для економії тепла судини звужуються в ці тканини надходить менше крові. В результаті температура тут падає, і людина відчуває холод. Це відчуття проходить, коли організм виявляється в комфортному середовищі - судини знову розширюються, наповнюються кров'ю, і кінцівки зігріваються.

У цьому відео відео детально розберемося в причинах чому постійно холодні ноги і руки.