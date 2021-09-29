Про вплив антидепресантів на суглоби

Представники науки з США вважають, що антидепресанти полегшують стан пацієнтів з остеоартритом. Лікарські засоби зупиняють деструктивні процеси в хрящових тканинах, а також частково покращують стан, повідомляє Men's Life.

Остеоартрит - поширене захворювання суглобів. На сьогоднішній день терапії з гарантованим лікуванням не існує. Як правило, медики призначають пацієнтам протизапальні препарати для зменшення симптомів. Однак нове дослідження показало позитивні результати, оскільки препарати частково сприяли лікуванню.

Позитивна тенденція пов'язана з тим, що антидепресант уповільнює деструктивний процес в хрящах завдяки захопленню серотоніну.

Вчені розраховують, що проведене дослідження допоможе в розробці ефективного методу лікування остеоартриту.