7 способів як збалансувати гормони натуральними методами

Чи можна нормалізувати гормональний баланс організму без допомоги медикаментів? Є 7 стратегій, як збалансувати гормони, не вдаючись до препаратів. Ці способи стосуються раціону харчування, способу життя і контролю над стресом. Так ви зможете подолати гормональний збій і контролювати свій стан, повідомляє Econet.

Організм - це злагоджена і гармонійна система залоз, органів і біохімічних механізмів, які взаємодіють між собою за допомогою гормонів. "Гормональна мережу" входить до складу нашої ендокринної системи. Остання регулює численні функції організму. До них відносяться настрій, сон, апетит, метаболізм, ритм скорочень серця, статева сфера, репродуктивні цикли, стресостійкість, температура, зростання, розвиток.

Як позбутися від гормонального дисбалансу

Якщо система дає збої, з'являються характерні симптоми, що залежать від статі і змісту гормонів.

Ймовірні симптоми при гормональному збої

втома,

нехарактерний апетит,

коливання ваги тіла,

порушення сну,

проблеми зі шкірою,

випадання волосся,

остеопороз,

депресивний стан,

чутлива реакція на холод / спеку,

ослаблення лібідо,

набряки,

інфекції сечовивідного каналу,

ПМС,

скачки тиску / ритму серцевих скорочень,

перепади настрою, тривожність.

Медикаменти допомагають полегшити симптоми, але корисніше навчитися природнього балансування гормонів.

Чому трапляється гормональний збій?

Існує маса причин, чому ендокринна система дає збої. Наприклад, оточення людини і його стиль життя можуть спровокувати гормональний дисбаланс.

Причини гормонального збою

погане харчування,

анорексія,

ожиріння,

інфекції,

алергія,

тривалий стрес,

отруєння токсинами,

вживання препаратів (протизаплідні, анаболічні стероїди).

Природні стратегії нормалізації рівня гормонів

1. Мінімізація споживання цукру і продуктів, яким є чутливість

Цукор забезпечує підвищений відсоток інсуліну. Інсулін - сильний гормон, він впливає на 5 гормонів - кортизол, глюкагон, гормон росту, адреналін, норадреналін. Коли інсулін підвищений часто або довго, клітини організму перевантажуються і гірше реагують на сигнал про транспортування глюкози з крові. В результаті тіло розвиває інсулінорезистентність, що загрожує виникненням діабету. Чутливість до певної їжі може викликати дисбаланс гормонів, посилювати запалення, впливає на гормони (кортизол). Найбільш поширена чутливість - до глютену і молокопродуктів.

2. Збалансована дієта

Запалення може викликати гормональний збій. Тому має сенс практикувати протизапальну дієту з вмістом горіхів і насіння, свіжих фруктів і овочів. Жирні сорти риби (лосось, скумбрія) насичують організм омега-3 жирними кислотами. Омега-3 мають протизапальну дію і важливі для синтезу ряду гормонів. Риба, крім того, є джерелом холестерину, важливого для виробництва статевих гормонів (естрогену і тестостерону).

Корисно виключити з раціону продукти, що містять гормони, стероїди, антибіотики, оброблені соєві продукти, біле борошно, рослинну олію, що минуло перероблення.

3. Управління стресом

Стійкий стрес ключовий фактор гормонального збою. При стабільних викидах кортизолу та адреналіну виробляється втома наднирників. Гормони стресу говорять про підвищення показника глюкози в крові, підвищенні тиску і гальмуванні перетравлення їжі. Це знаходить відображення в нашому настрої і якості сну. Стабільно підвищений показник стресових гормонів загрожує діабетом, кардіологічними проблемами, депресією і аутоімунними патологіями. Корисно застосовувати практики зняття стресу (йога, медитація, гімнастика, що включає глибоке дихання).

У ряді випадків користь принесуть трав'яні добавки - адаптогени. Ці рослинні сполуки підтримують наднирники, допомагають відновити душевну рівновагу і гормональний баланс. Мака - адаптоген, який покращує функції гіпоталамуса і гіпофіза. Це ключові залози організму, які контролюють роботу інших залоз ендокринної системи.

4. Профілактика токсичного зараження

Токсини присутні в атмосфері, в продуктах харчування, в питній воді, в косметиці. Ряд токсинів провокують ендокринні збої, так як втручаються в гормональні механізми. Серед них:

свинець,

фталати,

фосфорорганічні пестициди,

бісфенол,

перфторовані з'єднання.

Щоб активувати детоксикацію організму, корисні заходи, які передбачають посилене потовиділення (спорт, сауна). Стане в нагоді і гімнастика для поліпшення лімфотоку, що сприяє виведенню токсинів з організму.

5. Повноцінний сон

Нормалізація нічного сну допоможе запобігти гормональному збою. Рекомендується спати як мінімум 7 годин.

Поради для здорового сну

Вимкнути всю електроніку за 2 години до сну.

Проводити щонайменше півгодини ввечері на свіжому повітрі.

Пити достатній обсяг води протягом дня, але не пити за 2 години перед сном.

6. Уникати кофеїну

Стимулятори на кшталт кофеїну дають надлишок гормонів надниркових залоз. Це особливо згубно в комплексі з впливом токсинів, вагітністю, стресом, дефіцитом омега-3.

7. Вибрати метод балансування гормонів

Сімейний лікар може направити вас на аналіз крові з метою встановити вміст гормонів. Перед початком лікування (медикаменти, біоідентичні гормони, добавки), корисно розглянути ймовірну побічну дію.