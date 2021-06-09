Біль у шиї і плечах: вправи від напруги

Якщо вас почали турбувати болі в області шиї і плечей, зверніть увагу на свій спосіб життя і поставу. Можливо, ви маєте звичай годинами дивитися на екран смартфона або просиджувати перед монітором комп'ютера. Також в "групу ризику" потрапляють спортсмени та особи, що працюють в сидячому положенні. Ці вправи допоможуть вам зняти напругу в зоні шиї і плечей, повідомляє Econet.

Робота (і, до речі, не тільки сидяча, як прийнято вважати) і заняття спортом можуть негативно подіяти на стан шиї і плечей. Ви можете час від часу відчувати дискомфорт, напруга і навіть больові відчуття. А це псує якість життя. Запропонована гімнастика дасть можливість відновитися і позбутися від хворобливих відчуттів в даній області тіла.

Гімнастика для зняття напруги в області шиї і плечей

Вага голови людини - це орієнтовно 7-10% від загальної ваги. Погодьтеся, серйозна ноша, яку ми носимо на своїх плечах постійно (перебуваючи у вертикальній позиції). Коли хребетний стовп природним шляхом складається, шия без труднощів справляється з навантаженням. Але бувають ситуації, коли голова тривалий час перебуває в неправильному положенні. Мова йде про їзду на велосипеді та інших ситуаціях, коли шия і плечі змушені відчувати не зовсім природні навантаження. І тоді непереможна сила гравітації діє на шкоду нам.

Ключова причина напруги в зоні шиї і плечей - неправильна постава. Вона псується, коли ви сидите довгі години перед монітором, не можете відірватися від екрану смартфона. Тому, не важливо, спортсмен ви чи працюєте за письмовим столом (що погіршує становище), є ймовірність, що іноді вас буде долати біль.

Пропонуємо опис ефективних вправ для зняття напруги шиї і плечей. Дану серію рекомендується виконувати 2-3 рази на 7 днів, після основного тренування. Як альтернативу: можна вибрати самі опітмальні саме для вас варіанти і виконувати їх щодня.

Отже, безпосередньо сама гімнастика.

«Шия сови»

Ефект: розтягнення м'яза від грудей і ключиці за вухом, що має складну назву стерноклеідомастоідеус.

Інструкція до виконання: сідаємо прямо, хребетний стовп рівний, груди розкриті, плечі у вільному стані, шия знаходиться в нейтральній позиції. Не поспішаючи повертаємо голову вправо, щоб підборіддя було над плечем паралельно поверхні підлоги. Фіксуємо дану позицію, тепер схиляємо підборіддя вниз до плеча. Можна акуратно підтягти потилицю правої верхньої кінцівки, з метою посилити розтягнення. Фіксуємо позицію на півхвилини, далі виконуємо на другій стороні.

«Шийний вигин сидячи»

Ефект: розтягнення верхньої мускулатури трапеції в області шиї.

Інструкція до виконання: сідаємо, поклавши верхні кінцівки за спину, переплітаємо пальці і направляємо їх в одну сторону, трохи вище кістки стегна. Плавно схиляємо голову в цю ж сторону і фіксуємо позу протягом півхвилини. Міняємо положення верхніх кінцівок в іншу сторону, схиляємо голову в даному напрямку і робимо все те ж саме.

«Крила Орла»

Ефект: розтягнення задньої плечової і шийної області.

Інструкція до виконання: сидимо або стоїмо, розставивши верхні кінцівки в різні боки. Далі схрещуємо їх перед собою, уклавши лівий лікоть над правим. Згинаємо верхні кінцівки таким чином, щоб вони мали напрямок вгору, і, по можливості, обертаємо зап'ястя так, щоб долоні з'єдналися. Якщо вам важко встановити повний контакт долонь, можна покласти кожну верхню кінцівку на протилежне плече. Піднімаємо лікті так, щоб плечі виявилися паралельні підлозі, «прицілюючись» в задню область плечей. Одночасно підтягуємо підборіддя до грудної клітки, щоб «прицілитися» на задню область шиї. Фіксуємо позу протягом пів хвилини. Далі повторюємо з початку, тепер уже праву руку уклавши на ліву.

«Сидяча Гора»

Ефект: розтягнення плечової мускулатури, верхнього сектора спини.

Інструкція до виконання: сидимо прямо спина пряма, груди розкриті, плечі розслаблені. Складаємо пальці і піднімаємо верхні кінцівки над головою долонями до верху. Тягнемо долоні вгору, прагнучи розтягнути плечі і верхню зону спини. Фіксуємо положення на 10 сек. і вдихаємо глибоко і повільно. Робимо видих, трохи схилившись вправо з метою розтягнути ліву спинну м'яз. Фіксуємо на кілька сек., Робимо вдих, повертаючись назад до центру, і проробляємо те ж з протилежного боку. Розгойдуємося взад-вперед, з кожним вигином роблячи руху глибше.

«Відкрита грудь»

Ефект: розтягнення передньої шийної області та мускулатури між лопатками.

Інструкція до виконання: сідаємо зі схрещеними нижніми кінцівками. Випрямляємо ноги, хребетний стовп рівний, груди розкрита, плечі розслаблені. Укладаємо верхні кінцівки за голову, там, де знаходиться підстава черепа. Плавно схиляємо голову назад, спираючись при цьому руками. Трохи згинаємо спину і уявляємо, що лікті як би тягнуть нас вниз.

«Відкрита книга»

Ефект: розтягнення передньої області плеча, грудної клітки і косих м'язів.

Інструкція до виконання: лягаємо на бік, склавши коліна під прямим кутом (так звана поза ембріона). Укладаємо пальці за шиєю, майже торкнувшись ліктями (поза «закрита книга»). Повертаємо верхню ліктьову область по всьому тілу, ніби на шарнірі, далі плавно опускаємо лікоть вниз, з іншого боку. Дихання глибоке, грудна клітка вигнута вгору. Коліна на поверхні, щільно притиснуті. Фіксуємо позу протягом пів хвилини, далі повторюємо на протилежному боці.

«Розтяжка плеча»

Ефект: розтягнення плеча і грудей. Інструкція до виконання: лягаємо на живіт, нижні кінцівки прямі, руки витягнуті в сторони, долоні «дивляться» в підлогу. Повертаємо голову вправо таким чином, щоб вона лягла на ліве вухо. Локоть спрямований вгору і зігнутий під прямим кутом. Згинаємо праву нижню кінцівку в коліні, далі піднімаємо її над тілом, повертаючи тулуб, випрямляючи стегна, штовхаючи правою рукою. Вага піднятою нижньої кінцівки забезпечить розтяжку. Тримаємо натяг пів хвилини, плавно фіксуючи розтяжку. Повертаємося в початкове положення. Тепер проробляємо те ж саме на протилежному боці.

«Поза слуги»

Ефект: розтягнення м'язів грудей і передньої плечової області.

Інструкція до виконання: сидимо прямо, хребетний стовп рівний, нижні кінцівки витягнуті вперед. Кладемо долоні на підлогу за стегнами, пальці «дивляться» вперед. Поступово відводимо верхні кінцівки назад, далі згинаємо лікті і піднімаємо грудну клітку. Піднімаємо середину стегон, щоб лопатки ковзали по спині. Фіксуємо позу протягом пів хвилини. Вдихи робимо повільні і повні.

Роль постави

Запропоновані розтяжки допоможуть прибрати больові відчуття в області шиї і плечей. Але не слід забувати про те, що корисно просто уникати напруги. Це стосується, наприклад, дискомфорту шиї, коли ви неправильно тримайте перед собою смартфон або тривалий час проводите перед екраном комп'ютера. Контролюйте поставу, не дозволяйте собі сидіти за письмовим столом, розвалившись або зсутулившись. Приготувавшись до роботи, усвідомлено прийміть правильну позу. Відчувши, легку втому, зробіть перерву, посувайтеся або виконайте одну із запропонованих вправ. Таким чином ви не втратите працездатності, гарного самопочуття. А ефективність вашої роботи буде вище.