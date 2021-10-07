Чому при схудненні необхідні хром і цинк

Здоров'я і довголіття людини більше, ніж наполовину залежать від його способу життя, тому багато людей стурбовані своєю вагою і намагаються її нормалізувати. Для одних, прибрати надлишки і постійно підтримувати ідеальну масу зовсім не складно. А інші, з важкістю схуднувши, через деякий час набирають ще більше, не впоравшись з тягою до солодощів, повідомляє Econet.

Іноді, причиною «зривів» стає слабка воля. Але часто, під час тривалої дієти, худнучій людині просто не вистачає необхідних для організму речовин. Цей дефіцит провокує і підвищену тягу до простих вуглеводів, різкі коливання глюкози в крові, головний біль і перепади тиску, швидку втому при фізичній активності.

Хром для схуднення

Мікроелемент хром бере участь в багатьох процесах в організмі, в тому числі, в регулюванні обміну речовин. Він сприяє засвоєнню глюкози клітинами, при цьому, посилюючи резистентність до інсуліну. При достатньому рівні хрому, що надходять з їжею вуглеводи не відкладаються в жир, а використовуються в якості основного джерела енергії. Недолік елемента змушує організм відкладати жирові накопичення і постійно вимагати все більше «солоденького».

Якщо ви помічаєте за собою непереборне бажання солодкого, звичку «заїдати» стрес шоколадкою або тістечком, подумайте, чи достатньо ви вживаєте продуктів, насичених хромом. Це особливо важливо, якщо ви дотримуєтеся будь-якої системи харчування. Джерелами хрому є морепродукти, яловиче і пташине м'ясо, особливо багато його міститься в гарбузовому насінні.

Цинк для схуднення

Цей мінерал виконує в організмі ряд важливих функцій, бере участь в регулюванні балансу гормонів, знижує рівень глюкози в крові. Цинк підвищує витривалість, тому без цього мінералу, дуже складно витримувати фізичні навантаження, необхідні для схуднення і підтримки ваги. Дефіцит цинку провокує порушення обмінних процесів, пригнічує імунітет.

Цинк міститься в яловичині, яєчних жовтках, дріжджах, гарбузовому насінні, борошні з пшениці грубого помелу.

Всі необхідні продукти, багаті цинком і хромом, дозволені в більшості дієт. Вам необхідно включити їх у своє харчування, це допоможе уникнути дефіциту необхідних організму речовин і неприємних зривів.