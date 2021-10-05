Що відбувається з тілом, коли в квартирі сухе повітря

Проблемі сухого повітря в наших будинках приділяється непростимо мало уваги. Сухе повітря в квартирі c початком опалювального сезону в наших квартирах стає сухим через нагрівання - фактично його сушать наші батареї. Адже це одна з головних причин, по якім ми застуджуймося і підхоплюємо віруси в холодну пору року, повідомляє Infoniac.

Вся справа в прямій залежності вологомісткості повітря від його температури. При падінні температури вологомісткість повітря знижується, а зайвий пар конденсується. Саме тому вранці випадає роса. Але при нагріванні повітря від батарей відбувається зворотний процес - його вологомісткість підвищується, тому він стає сухим.

У цьому відео ми розповімо, як сухе повітря в приміщенні викликає хвороби, погіршує зовнішній вигляд, а також розповімо, як правильно зволожувати повітря, і в яких випадках зволожувач може змусити вас дихати шкідливими парами.