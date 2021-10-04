Фокачча, чіабатта і гриссіні: розбираємося в італійському хлібі

Італійський хліб. Сказати, що в цій країні до нього ставляться з повагою, - не сказати нічого. Його видів там майже стільки ж, скільки і видів пасти. Хліб в Італії їдять завжди і не вибирають по корисності, як часто буває у нас, повідомляє Сегодня.

Цікаво, що в кожному регіоні печуть виключно свій хліб. І їдять, відповідно, по-своєму. Нижче зібрані рецепти домашніх фокаччі, чіабатти і гріссині. Спробуйте і ви свіжоспечений італійський хліб.

Гриссіні

П'ємонт. Північний Захід Італії. Саме тут народилися хрусткі хлібні палички - гриссіні. Є навіть красива легенда: вперше гриссіні спекли в ХІХ столітті. Король Віктор Еммануїл ІІ попросив пекарів приготувати особливий хліб для свого сина: хлопчик страждав харчовими розладами. Кажуть, що недуга після гриссіні пішов.

Як їдять гриссіні в Італії?

Перш за все в якості закуски. Хрусткі хлібні палички подають в багатьох кафе і у нас. Іноді на гриссіні намотують шинку, занурюючи в песто. Іноді, якщо хлібні палички не солоні, їх їдять з джемом або шоколадною пастою.

Складові

170 г борошна

120 мл кефіру

3 г сухих дріжджів

0,5 ч. Л. цукру

0,5 ч. Л. солі

60 г сиру

Спосіб приготування

Змішати теплий кефір, дріжджі, цукор, сіль і прибрати в тепле місце на 15 хвилин. Просіяти борошно і додати до рідких компонентів. Вимішати і залишити на 40 хвилин в теплому місці. Натерти сир на дрібній тертці. Коли тісто підійде, додати сир. Готове тісто розділити на рівні частини, сформувати палички. Розігріти духовку до 200 градусів, випікати 15 хвилин.

Чіабатта

Передмістя Венеції, північ Італії. Тут з'явився, ймовірно, найвідоміший італійський хліб. Відрізняється хрусткою скоринкою і величезними дірами в м'якушці. Цікаво, що батьком чіабатти є Арнальдо Кавалларі - колишній спортсмен, який захопився пекарством. Після знайомства з французьким кухарем Раймондом Калвелем він дізнався, що в випічку потрібно додавати багато води, щоб хліб був повітряним. Так і народилася чіабатта, в 70-і роки ХХ століття.

Що таке чіабатту в Італії?

З усім. З супами, овочевими салатами, сиром і вином.

Складові

370 мл води

450 г борошна

1,5 ч. л. солі

1 ч. л. цукру

3 г сухих дріжджів

1 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. сушеного лука

Добавки

Насіння кунжуту, гарбуза, льону

Нарізані оливки

Смажену цибулю

Спосіб приготування

У теплій воді розчинити дріжджі, додати сіль, цукор, борошно, сушений лук і замісити тісто. Накрити форму з тістом харчовою плівкою і залишити на 12-15 годин. Вимішати тісто 2-3 хвилини. Всипати насіння, додати смажену цибулю, оливки. Вимішати тісто, сформувати чіабатту. Викласти на пергамент, посипавши його борошном. Врахувати, що тісто буде підніматися. Накрити рушником, залишити в теплі на 1 годину. Розігріти духовку до 220 градусів, вниз поставити водяну баню, випікати 40 хвилин. Дати чіабатті охолонути, накривши сухим рушником.

Фокачча з черрі і травами

Лігурія, північний захід Італії. У цьому регіоні фокаччу люблять і вважають її своєю, бо з'явилася вона саме на узбережжі Лігурійського моря. Кажуть, що готували її бідняки ще за часів Римської імперії. Є ще одне ім'я фокаччи - "мама піци". І якщо спочатку цей хліб був їжею жебраків, то потім став улюбленим хлібом всіх станів. Видів цього хліба безліч: від фокаччи з помідорами (так люблять на Сицилії) до тонких прісних коржів з прошарком сиру.

Що таке фокачча в Італії?

Фокачча - це не просто хліб, це практично повноцінне блюдо. Якщо вона спечена у вигляді коржики з сиром, то їдять її з помідорами і вином. Якщо присутні оливки, помідори, то з супами. Солодку фокаччу просто їдять.

Складові

330 г борошна

180 мл води

1 ч. л. сухих дріжджів

1 ч. л. морської солі

1 ч. л. цукру

2 ст. л. оливкового масла

помідори черрі

Спосіб приготування