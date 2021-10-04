Фокачча, чіабатта і гриссіні: розбираємося в італійському хлібі
Італійський хліб. Сказати, що в цій країні до нього ставляться з повагою, - не сказати нічого. Його видів там майже стільки ж, скільки і видів пасти. Хліб в Італії їдять завжди і не вибирають по корисності, як часто буває у нас, повідомляє Сегодня.
Цікаво, що в кожному регіоні печуть виключно свій хліб. І їдять, відповідно, по-своєму. Нижче зібрані рецепти домашніх фокаччі, чіабатти і гріссині. Спробуйте і ви свіжоспечений італійський хліб.
Гриссіні
П'ємонт. Північний Захід Італії. Саме тут народилися хрусткі хлібні палички - гриссіні. Є навіть красива легенда: вперше гриссіні спекли в ХІХ столітті. Король Віктор Еммануїл ІІ попросив пекарів приготувати особливий хліб для свого сина: хлопчик страждав харчовими розладами. Кажуть, що недуга після гриссіні пішов.
Як їдять гриссіні в Італії?
Перш за все в якості закуски. Хрусткі хлібні палички подають в багатьох кафе і у нас. Іноді на гриссіні намотують шинку, занурюючи в песто. Іноді, якщо хлібні палички не солоні, їх їдять з джемом або шоколадною пастою.
Складові
- 170 г борошна
- 120 мл кефіру
- 3 г сухих дріжджів
- 0,5 ч. Л. цукру
- 0,5 ч. Л. солі
- 60 г сиру
Спосіб приготування
- Змішати теплий кефір, дріжджі, цукор, сіль і прибрати в тепле місце на 15 хвилин.
- Просіяти борошно і додати до рідких компонентів. Вимішати і залишити на 40 хвилин в теплому місці.
- Натерти сир на дрібній тертці. Коли тісто підійде, додати сир.
- Готове тісто розділити на рівні частини, сформувати палички.
- Розігріти духовку до 200 градусів, випікати 15 хвилин.
Чіабатта
Передмістя Венеції, північ Італії. Тут з'явився, ймовірно, найвідоміший італійський хліб. Відрізняється хрусткою скоринкою і величезними дірами в м'якушці. Цікаво, що батьком чіабатти є Арнальдо Кавалларі - колишній спортсмен, який захопився пекарством. Після знайомства з французьким кухарем Раймондом Калвелем він дізнався, що в випічку потрібно додавати багато води, щоб хліб був повітряним. Так і народилася чіабатта, в 70-і роки ХХ століття.
Що таке чіабатту в Італії?
З усім. З супами, овочевими салатами, сиром і вином.
Складові
- 370 мл води
- 450 г борошна
- 1,5 ч. л. солі
- 1 ч. л. цукру
- 3 г сухих дріжджів
- 1 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. сушеного лука
Добавки
- Насіння кунжуту, гарбуза, льону
- Нарізані оливки
- Смажену цибулю
Спосіб приготування
- У теплій воді розчинити дріжджі, додати сіль, цукор, борошно, сушений лук і замісити тісто.
- Накрити форму з тістом харчовою плівкою і залишити на 12-15 годин.
- Вимішати тісто 2-3 хвилини.
- Всипати насіння, додати смажену цибулю, оливки. Вимішати тісто, сформувати чіабатту.
- Викласти на пергамент, посипавши його борошном. Врахувати, що тісто буде підніматися.
- Накрити рушником, залишити в теплі на 1 годину.
- Розігріти духовку до 220 градусів, вниз поставити водяну баню, випікати 40 хвилин.
- Дати чіабатті охолонути, накривши сухим рушником.
Фокачча з черрі і травами
Лігурія, північний захід Італії. У цьому регіоні фокаччу люблять і вважають її своєю, бо з'явилася вона саме на узбережжі Лігурійського моря. Кажуть, що готували її бідняки ще за часів Римської імперії. Є ще одне ім'я фокаччи - "мама піци". І якщо спочатку цей хліб був їжею жебраків, то потім став улюбленим хлібом всіх станів. Видів цього хліба безліч: від фокаччи з помідорами (так люблять на Сицилії) до тонких прісних коржів з прошарком сиру.
Що таке фокачча в Італії?
Фокачча - це не просто хліб, це практично повноцінне блюдо. Якщо вона спечена у вигляді коржики з сиром, то їдять її з помідорами і вином. Якщо присутні оливки, помідори, то з супами. Солодку фокаччу просто їдять.
Складові
- 330 г борошна
- 180 мл води
- 1 ч. л. сухих дріжджів
- 1 ч. л. морської солі
- 1 ч. л. цукру
- 2 ст. л. оливкового масла
- помідори черрі
Спосіб приготування
- Замісити тісто, залишити підійти на 1 годину.
- Змастити форму оливковою олією і відправити в холодильник.
- Вранці тісто дістати з холодильника, залишити на півгодини.
- Розподілити по формі, змащеній оливковою олією.
- Зверху скропити оливковою олією. Розподілити черрі, посипати травами і сіллю. Дати расстояться 10 хвилин.
- Випікати при 250 градусах 30 хвилин.