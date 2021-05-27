Які продукти корисні для розуму і пам'яті людини

Є така дієта, яка вкрай корисна для розуму і пам'яті людини. Вона передбачає додавання у свій раціон харчування деяких продуктів. Це справжнє підживлення для мозку, яке насичує вітамінами, мінералами, корисними речовинами й антиоксидантами, повідомляє Ukr.media.

Мозок людини найбільше любить Омега-3, яка знаходиться в рослинних оліях, а також насінні, горіхах і рибі здебільшого. Вітаміни, мінерали і корисні речовини також вкрай важливі для здоров'я мозку і хорошої пам'яті.

Отже, які продукти варто додати до свого щоденного раціону харчування:

Насіння льону

Насіння льону — це одне з найкращих джерел альфа-ліноленової кислоти. Це корисні жири, які вкрай позитивно впливають на здоров'я мозку. Вони зміцнюють пам'ять і покращують роботу органу.

Досить з'їдати близько 2 столових ложок насіння льону в день. Але найкраще їх попередньо подрібнювати в блендері або кавомолці. Після подрібнення льон потрібно відразу вжити, а не залишати. Потім насіння окислюється і втрачає всі корисні властивості.

Жирні сорти риби

У свій раціон харчування для здоров'я мозку, варто додати лосось, тунець, скумбрію, сардини, макрель та інші жирні сорти риби. Крім Омега-3, в цьому продукті харчування є ще багато фосфору, кальцію, білка.

Волоський горіх

Волоські горіхи також багаті на Омега-3. Крім того, тут міститься ще й щедра порція вітаміну Е. Якщо регулярно вживати цей мікроелемент, то зниження когнітивних функцій значно сповільниться. У день досить з'їдати близько 2-3 горішків..

Шпинат

Якщо хочеться зробити салат, то варто обов'язково додати в нього шпинат. Всього стакан цього листового овоча містить досить непогану дозу вітаміну Е. Мало того, тут є ще й фолієва кислота, яка також корисна для здоров'я мозку. Вона покращує пам'ять і концентрацію уваги.

Шинка

Білок дуже важливий для роботи мозку. При цьому в ньому мають бути цінні амінокислоти. А містяться вони в м'ясі. Шинка містить в собі не лише амінокислоти, але і білок, Омега-3, Омега-6 та інші корисності. Так що не зайвим буде зробити собі бутерброд з цілозернового хліба і шматочка домашньої шинки.

Трави

Якісні Омега — 3 та інші корисності містяться ще й в травах. Особливо слід виділити естрагон і орегано. В них містяться корисні жирні кислоти. Орегано і естрагон значно покращують смак різних страв і навіть салатів.

Буряк

Завдяки корисним речовинам в складі, буряк здатний покращувати кровообіг в мозку. Тут багато вітаміну В9, який значно знижує ризик старечого недоумства. Водночас каротиноїди в буряках захищають від депресії, покращують зір і підсилюють активність мозку.

Цілозернові крупи

Без енергії мозок не в змозі нормально працювати. Орган важливо постачати глюкозою, але правильною. А міститься вона в цільнозернових кашах, у яких низький глікемічний індекс. Корисними будуть овес, гречка, бурий і дикий рис, а також макарони з твердих сортів пшениці.

Кориця

Кориця змушує мозок активно працювати і відчувати себе добре. Білки в складі допомагають генерувати нейрони. Навіть аромат кориці здатний покращувати пам'ять і увагу. Так що не зайвим буде додавати корицю в чашечку кави.

Насіння Чіа

Насіння Чіа вже встигли завоювати звання суперфуду і це не просто так. Річ у тім, що при замочуванні продукт харчування виділяє гель, який багатий на найважливішу жирну кислоту — Омега-3. Насіння Чіа також зменшують апетит і допомагають контролювати показники ваги. Так що їх однозначно варто додати в свій раціон харчування.