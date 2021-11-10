8 помилок, яких ми припускаємося, користуючись мікрохвильовкою
Більшість людей неправильно користуються мікрохвильовою піччю, через що їжа на смак виходить, м'яко кажучи, не дуже, повідомляє Обозреватель.
Для уникнення непорозумінь видання Insider опитало американських шеф-кухарів і склало список помилок, яких ми найчастіше припускаємося при готуванні та розігріванні їжі в мікрохвильовій печі.
- Першу і найпоширенішу помилку ви робите, коли одночасно нагріваєте кілька видів їжі. В такому випадку підігрів відбувається нерівномірно: частина продуктів виявляється дуже гарячою водночас коли інша залишається холодною.
- Другу помилку ми робимо, коли забуваємо мішати вміст тарілки або перегортати продукти в процесі нагрівання. У цьому випадку страва також нагрівається нерівномірно.
- Третя помилка полягає в тому, що багато людей нагрівають рідину в скляному посуді. Не робіть так, бо це загрожує опіками. До того ж, шеф-кухарі стверджують, що воді для закипання необхідно стикатися з нерівною поверхнею, а гладке скло заважає цьому процесу.
- Четвертою помилкою є використання в мікрохвильовій печі невідповідного для цього посуду. Наприклад, миски з пінополістиролу не призначені для мікрохвильовок: пінопласт при нагріванні виділяє шкідливі хімічні елементи, частинки яких потрапляють у нашу їжу.
- П'яту помилку люди роблять, коли включають порожню мікрохвильову піч. Такі маніпуляції можуть не лише пошкодити мікрохвильовку, але і стати причиною пожежі.
- Шосту помилку ви зробите, якщо готуватимете в мікрохвильовці гострі перці. При нагріванні чилі і халапеньйо виділяють шкідливий пар і дим, що йде від перцю, може обпалити очі. Крім того, в мікрохвильовій печі перець починає виділяти капсаїцин – речовину, яка може викликати роздратування при контакті з вологими тканинами очей, носа і горла. Щоб уникнути подібних ситуацій шефи рекомендують готувати гострий перець у духовці, а не в мікрохвильовці.
- Сьома помилка полягає в тому, що деякі люди розморожують в мікрохвильовці заморожені фрукти і ягоди. Нічим хорошим це не закінчиться, більш того, це лише призведе "до величезного безладу всередині вашої мікрохвильової печі". Якщо ви не маєте часу чекати, поки фрукти і ягоди розтануть при кімнатній температурі, складіть необхідну кількість у поліетиленовий пакет і покладіть його в миску з гарячою водою.
- Восьму помилку роблять люди, які хочуть зварити яйця в мікрохвильовці. Справа в тому, що мікрохвилі готують продукт зсередини, а це означає, що яйце може просто вибухнути. Навіть якщо цього не станеться, яйце матиме огидний смак, пише Insider. Якщо ви не маєте часу зварити яйце звичайним способом в каструлі на плиті, спробуйте зробити в шкаралупі невеликий отвір і занурити яйце в керамічну миску з гарячою водою. Потім поставте миску в мікрохвильову піч на потужність 50% і готуйте близько трьох-чотирьох хвилин.