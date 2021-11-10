8 помилок, яких ми припускаємося, користуючись мікрохвильовкою

Більшість людей неправильно користуються мікрохвильовою піччю, через що їжа на смак виходить, м'яко кажучи, не дуже, повідомляє Обозреватель.

Для уникнення непорозумінь видання Insider опитало американських шеф-кухарів і склало список помилок, яких ми найчастіше припускаємося при готуванні та розігріванні їжі в мікрохвильовій печі.