Чому байдикувати іноді корисно: яка лінь на благо

Лінь корисна, але потрібно правильно бити байдики. Через карантин і погодні умови українці в останні місяці дійсно стали більш ледачими. Але чи вміємо ми лінуватися з користю для здоров'я? І чи достатньо для цього, скажімо, просто лежати на дивані? Відповіді на ці запитання " дав нейрофізіолог Олександр Сторожук, повідомляє Сегодня.

Що робити, аби розслабитися: досвід зірок

Співачка Ірина Федишин

Фотосесії для соцмереж, спорт, рибалка або прогулянки без особливих вигод. Співачка Ірина Федишин байдикує вдома, але з користю.

"Я, як дівчина, якщо лінь не надто сильна, можу зробити маску на обличчя, походити по будинку, маску для волосся зробити", – розповідає співачка.

Співак Павло Зібров

Нічого не робити для Павла Зіброва – це перезавантаження і час для натхнення.

"Мені здається, коли ти напрацювався, ти полінувався, відпочив, полежав, попив винця можливо, перезавантажився і тобі приходять нові ідеї, нові думки. І ти потім з радістю їх втілюєш", – каже співак.

Хореограф Амадор Лопес

А найкращий відпочинок для мозку хореографа – знайти собі хобі:

"Займіться танцем, рукоділлям врешті-решт".

Як правильно байдикувати, щоб відпочив мозок

Вчіться лінуватися і відпочивати правильно для організму, щоб мозок також розслаблявся і переключався.

"Лінь має позитивний ефект на організм, якщо правильно розслаблятися", –

говорить нейрофізіолог Олександр Сторожук.

Тобто важливо спланувати день нічогонеробства, скажімо, як це роблять голландці. Вони відкладають не тільки всі справи, але й смартфони. Хоча б на нетривалий час. І назвали таке розвантаження мозку словом "нікс".

Ганна Ковпак