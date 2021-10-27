Чому байдикувати іноді корисно: яка лінь на благо
Лінь корисна, але потрібно правильно бити байдики. Через карантин і погодні умови українці в останні місяці дійсно стали більш ледачими. Але чи вміємо ми лінуватися з користю для здоров'я? І чи достатньо для цього, скажімо, просто лежати на дивані? Відповіді на ці запитання " дав нейрофізіолог Олександр Сторожук, повідомляє Сегодня.
Що робити, аби розслабитися: досвід зірок
Співачка Ірина Федишин
Фотосесії для соцмереж, спорт, рибалка або прогулянки без особливих вигод. Співачка Ірина Федишин байдикує вдома, але з користю.
"Я, як дівчина, якщо лінь не надто сильна, можу зробити маску на обличчя, походити по будинку, маску для волосся зробити", – розповідає співачка.
Співак Павло Зібров
Нічого не робити для Павла Зіброва – це перезавантаження і час для натхнення.
"Мені здається, коли ти напрацювався, ти полінувався, відпочив, полежав, попив винця можливо, перезавантажився і тобі приходять нові ідеї, нові думки. І ти потім з радістю їх втілюєш", – каже співак.
Хореограф Амадор Лопес
А найкращий відпочинок для мозку хореографа – знайти собі хобі:
"Займіться танцем, рукоділлям врешті-решт".
Як правильно байдикувати, щоб відпочив мозок
Вчіться лінуватися і відпочивати правильно для організму, щоб мозок також розслаблявся і переключався.
"Лінь має позитивний ефект на організм, якщо правильно розслаблятися", –
говорить нейрофізіолог Олександр Сторожук.
Тобто важливо спланувати день нічогонеробства, скажімо, як це роблять голландці. Вони відкладають не тільки всі справи, але й смартфони. Хоча б на нетривалий час. І назвали таке розвантаження мозку словом "нікс".
Ганна Ковпак