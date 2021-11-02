Артроз або артрит колінного суглоба: відмінність і лікування

Артроз і артрит лікарі часто плутають, вважаючи за краще поставити діагноз артроз, а не артрит. Сьогодні, в століття МРТ і рентгену, йде гіпердіагностика, тому лікарі і ставлять діагноз артроз набагато частіше, хоча до артрозу буває ще далеко, повідомляє Бубновский.

Більше того, офіційна медицина пропонує лікувати артроз або артрит за допомогою уколів в колінний суглоб, таким же чином, шляхом проколу, багато кому діагностують артроз або артрит.

Є вправи, які, в принципі, і призначені для того, щоб артрит і артроз НЕ прогресували. Вправи допомагають знімати набряк, ефективні, якщо у вас артрит або артроз колінного суглоба. Про це захворювання і піде мова в сьогоднішньому відео.