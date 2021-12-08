Чайний гриб: панацея від хвороб або хороший маркетинговий хід
Комбуча або чайний гриб – це ферментований продукт, тобто, як квашена капуста і кефір, отриманий шляхом бродіння. Модно пити комбучу стало близько 10 років. Усе завдяки прихильникам здорового способу життя, які вважають чайний гриб мало не панацеєю від багатьох хвороб. Разом з нутриціологинею Яною Легезою розберемо, де тут правда, а де зважливий маркетинговий хід, повідомляє Сегодня.
Що корисного є в комбучі?
"Комбучу отримують шляхом бродіння. І в цьому процесі корисні бактерії "знищують" цукор і крохмаль, натомість створюючи молочну кислоту. Молочна кислота збагачує продукти ферментами, вітамінами, омега-3 жирними кислотами і корисними пробіотиками", – каже Яна Легеза.
Невже комбуча настільки корисна, що її можна всім?
Практично всім, у кого є проблеми з:
- Шлунково-кишковим трактом – комбуча відновлює мікрофлору кишечника
- Тим, у кого є проблеми з роботою нирок, комбуча нормалізує їхню роботу
- Підтримує імунітет, у кого він ослаблений
- Тим, хто страждає від високого тиску
- Тим, у кого проблеми з печінкою, адже комбуча – багата антиоксидантами
- Комбуча розріджує густу кров, тим самим перешкоджає розвитку серцево-судинних захворювань.
Важливо
- Чайний гриб не бажаний при СРК – синдром роздратованого кишечника
- Напій не замінить здорову дієту. Фрукти, овочі, горіхи, насіння, багаті клітковиною, набагато важливіше для виникнення пробіотиків, що покращують шлунково-кишкове середовище.
Не менш важливо
Пам'ятати, що попри корисні властивості комбучі, науково вони не доведені. Тож перед тим, як почати пити чайний гриб, обов'язкова консультація з лікарем і дієтологом.
Якщо комбучу можна, то як правильно її пити?
- Не приймати натщесерце
- Краще не пити на ніч, щоб не спричинити бродіння в кишечнику
- Не змішувати прийом з кисломолочними продуктами
- Пити не більше склянки на день між прийомами їжі
- Дітям можна. Краще із 7 років.
Комбуча – це корисно. І, якщо ваш лікар і дієтолог рекомендують її, то – будь ласка. Щодо того, суперфуд це чи ні, то, швидше за все, це маркетинговий хід. Цей напій не замінить здорового харчування, в якому присутні овочі, насіння, багаті клітковиною та інші корисні продукти.
Ірина Маслова