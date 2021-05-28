Топ 7 деталей, які псують інтер'єр

Багато дизайнерів радять підходити до оформлення інтер'єру обдумано, щоб кожен колір гармоніював один з одним. Експерти вивели правила для людей, дотримуючись яких, оздоблення будинку буде виглядати значно краще, повідомляє Clutch.

1. Кольорові горщики для рослин

Найчастіше коли вони різних відтінків і виготовлені з різних матеріалів, то це викликає відчутну дисгармонію в загальний вигляд будь-якої кімнати, тому щоб квіти не псували інтер'єр, краще вибирати горщики одного і того ж кольору.

2. Магніти на холодильнику

Магніти хоч і служать нагадуванням, сувеніром, на жаль, вони теж трохи псують інтер'єр кухні. Тому якщо їх не буде, то приміщення буде виглядати більш гармонійно, без кричущих деталей.

3. Скатертини та постільна білизна

Такі деталі будуть псувати вигляд приміщення, якщо вони підібрані не в колір. Скажімо, якщо кімната світла, а ковдра або скатертина буде строкатою, то це буде виглядати без смаку.

4. Прасувальна дошка

Дошка - це зручна і часто незамінна річ в будинку, однак якщо для неї немає непомітного місця в будинку, її вигляд може також сильно зіпсувати інтер'єр. Приміщення буде виглядати як ніби під час переїзду.

5. Взуття у передпокої

Багато хто часто залишають все своє взуття просто в передпокої, але часто ці деталі передпокою дають відчуття безладу в будинку. Тому краще все взуття зберігати в спеціальних шафках.

6. Приправи і продукти на кухонній стільниці

Їх також краще зберігати на закритих полицях, тому що вони відразу кидаються в очі, а іноді і зовсім виглядають неохайно, здається, ніби на кухні брудно, якщо на стільниці розміщено дуже багато баночок.

7. Ліки на видному місці

Такі предмети краще теж не залишати на видних місцях. По-перше, це небезпечно, якщо в будинку живуть маленькі діти, а по-друге, безліч розкритих упаковок з ліками ніяк не створять затишку в будинку.