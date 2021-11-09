Найпопулярніші міфи про кетчуп

Найпопулярніший соус планети не так нешкідливий, як нам хотілося б вірити, поїдаючи його з черговою порцією картоплі-фрі. Але і не такий страшний, як малюють його адепти здорового харчування, повідомляє UkrMedia.

Кетчуп придумали американці разом з хот-догами

Кетчуп, як і всі інші найважливіші в цьому світі речі, придумали китайці. На кантонському діалекті слово, яке звучить як koechiap, означало соус, приготований з ферментованого соку молюсків, вина, часнику, квасолі і горіхів. Тобто щось до болю схоже на азіатський рибний соус.

У XVII століття вже під назвою catchup соус потрапив до Британії, по шляху змінивши рибний бульйон на м'ясний, і послужив прообразом, як вважають історики, типово англійського вустерського соусу. А потім вже з англійськими поселенцями перекочував до Америки, ставши згодом невіддільною частиною бургерів і хотдогів.

Перша згадка про кетчуп в Америці з'явилася лише в 1824 році в кулінарній книзі «Домогосподарка з Вірджинії» і зовсім не як приправа до фастфуду, а як соус для різдвяної індички.

Весь кетчуп — томатний

До кінця XIX століття кетчуп з чого тільки не варили: з гарбуза і брукви, з щавлю і навіть картопляного лушпиння. Не варили його якраз з томатів: ґрунтові помідори були доступні тільки три місяці на рік, а тепличних в потрібних кількостях ніхто не вирощував. Так тривало до тих пір, поки промисловець Генрі Дж. Хайнц (так-так той самий Heinz) не придумав в 1876 році робити кетчуп шляхом випарювання томатної пасти, такий продукт не залежав від сезону і міг зберігатися практично вічно. З того часу Heinz виросла в Світову Імперію Кетчупу.

На Філіппінах досі випускають кетчуп з манго, а в Бразилії — на основі серцевини хлібної пальми. Навіть в Америці досі можна знайти крафтові кетчупи з грибів і горіхів. Цікаво, що під час Другої Світової війни обсяги виробництва бананового кетчупу в Штатах були більші, ніж томатного — через те, що ферми, де вирощувалися помідори, віддали під посіви... конопель, необхідних для фармакологічної промисловості.

Кетчуп страшно калорійний, тим і небезпечний

Небезпека кетчупу криється зовсім не в калоріях: в кетчупі в середньому 112 ккал/100 (для порівняння в майонезі — від 200 до 500 ккал). Тим більше, ви ж не їсте кетчуп ложками, 20-30 г соусу цілком вистачає, щоб приправити страву, тож кетчуп міг би вважатися цілком дієтичним продуктом. Якби не одне але: кожні 100 г кетчупу містять від 2 до 6 ст. л. ложок цукру (!), тобто практично всі його калорії — це чисті швидкі вуглеводи, що не дуже корисно для організму.

Друга неприємність — те, що безкомпромісно яскравий смак кетчупу забиває все навколо, в результаті наші рецептори грубіють і вже не помічають, що потрапляє нам в рот — котлета від бургера, броколі, салат або все підряд. Але ж доведено, що саме зниження чутливості рецепторів і, як наслідок, харчова нерозбірливість, — одна з головних причин епідемії ожиріння, що охопила планету.

Якщо кетчуп густий — в ньому багато крохмалю

Навпаки, густота кетчупу — показник його якості. Наприклад, є навіть такий норматив, що кетчуп повинен витікати з пляшки зі швидкістю 1,3 см в секунду (для порівняння — це середня швидкість домашньої черепахи).

Густота досягається випаровуванням води з натуральної томатної пасти. А крохмаль, хоч і робить кетчуп густішим, але змінює його текстуру — «крохмальний» кетчуп більш глянсовий і блискучий, ніж натуральний, і з пляшки він вичавлюється не рівномірно, а окремими «ляпасами».

Кетчуп нешкідливий для дітей, якщо давати його разом з «корисною» їжею

Є і ще одна небезпека — пікантним кетчуп роблять зовсім не помідори, а оцет або лимонний сік, яких в соусі задосить. Ці кислі інгредієнти в нашому шлунку погано ладнають з цукром, тому кетчуп може діяти на незміцнілий дитячий ШКТ приблизно також, як наждак, викликаючи печії і гастрити.

З 2001 року пляшки з червоною рідиною зникли зі столів в школах Франції. До речі, за тією ж статистикою, в США кетчуп діти їдять в два рази частіше, ніж дорослі. Висновки робіть самі.