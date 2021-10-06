Як заснути за хвилину: поради вчених
Більшості людям потрібно чимало часу, щоб заснути. Однак є спеціальна дихальна гімнастика, яка допоможе зробити це в рази швидше, повідомляє Обозреватель.
Йдеться про вправу під назвою "4-7-8". І суть її максимально проста: необхідно вдихати через ніс протягом 4-х секунд, потім затримати дихання на наступні 7, а решта 8 секунд витратити на те, щоб ще раз повільно видихати.
"Ефективність вправи полягає в тому, що задаючи певні ритми подиху, наша нервова система починає заспокоюватися і тіло переходить у розслаблений стан", - резюмував Ендрю Вейл.
Науковий експерт з Університету Арізони доктор Ендрю Вейл заявив, що дана техніка належить індійським йогам, які використовували її під час регулярних медитацій. За його словами, цей спосіб дійсно працює.
"Це найкращий метод, який допомагає мені швидко заснути, якщо я прокидаюся посеред ночі", - сказав фахівець.