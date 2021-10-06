Як заснути за хвилину: поради вчених

Більшості людям потрібно чимало часу, щоб заснути. Однак є спеціальна дихальна гімнастика, яка допоможе зробити це в рази швидше, повідомляє Обозреватель.

Йдеться про вправу під назвою "4-7-8". І суть її максимально проста: необхідно вдихати через ніс протягом 4-х секунд, потім затримати дихання на наступні 7, а решта 8 секунд витратити на те, щоб ще раз повільно видихати.

"Ефективність вправи полягає в тому, що задаючи певні ритми подиху, наша нервова система починає заспокоюватися і тіло переходить у розслаблений стан", - резюмував Ендрю Вейл.

Науковий експерт з Університету Арізони доктор Ендрю Вейл заявив, що дана техніка належить індійським йогам, які використовували її під час регулярних медитацій. За його словами, цей спосіб дійсно працює.