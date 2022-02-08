Якщо ви тільки починаєте свою кар'єру або втомилися від одного і того ж роботи протягом багатьох років, є альтернативні маршрути, які ви можете спробувати! Залежно від знака Зодіаку, ви можете бути ідеальним кандидатом для однієї кар'єри в порівнянні з іншою. Дізнайтеся, яка професія для вас невідповідна, повідомляє Greatpicture.

Найгірша професія для вашого знаку Зодіаку

Овен

Через вашу енергійну та трохи агресивну особистість вам необхідно будувати кар'єрний шлях, який відповідає вашим потребам. Не шукайте роботи, що потребує надмірного терпіння та пасивної ролі, особливо це стосується офісної роботи.

Ваша кар'єра повинна продемонструвати вашу самопожертву, рішучість та цінність. Не погоджуйтесь на посаду касира чи продавця. Дивіться далі; можливо, вам підійде бути юристом, офіцером, пожежником, окулістом чи стоматологом.

Телець

Ви наполегливі й вперті, що стане в пригоді, коли настав час виконувати завдання в стислий термін. Ви продуктивні, віддаєте перевагу стабільності та комфорту, коли справа стосується роботи.

Розгляньте художню та творчу роботу, оскільки ви майстер робити щось у стислий термін. І не зосереджуєтеся на будь-якій роботі в галузі медицини. Робота в медичній сфері потребує часу та терпіння, а це не ваша сильна сторона.

Близнюки

Ви майстер спілкування. Вам потрібна робота, що дозволяє самовиражатися, як у письменника чи автора пісень. Коли справа стосується роботи, вам потрібна гнучкість, тому ідеальною роботою буде та, яка дозволяє працювати з дому. Самостійна зайнятість – це шлях, яким слід йти, і вам слід уникати роботи, яка потребує багатогодинного робочого дня, наприклад, роботи медсестрою або співробітником поліції.

Рак

Надмірна чутливість може мати свої недоліки, особливо коли справа стосується кар'єри. Ви дбаєте про інших та повинні перейти до професії, яка дозволить вам показати свою пристрасть до інших. Не погоджуйтесь на позицію, яка забороняє вам це робити, наприклад, на посаду торгового представника чи суддю.

Лев

У вас сильне почуття гордості та вам подобається бути в центрі уваги. Радіоведучий або виконавець були б ідеальним для вас вибором у професії. Ви не повинні займатися тим, що потребує великої кількості командної роботи, наприклад бізнесом. Як би ви не любили, коли вас хвалять, ви не можете добре впоратися з конструктивною критикою.

Вам краще не працювати на фабриках чи заводах, також вам не підходить професія швачки та продавця-консультанта, вам потрібно щось, що дозволить вам самовиразитися.

Діва

Ви обережні та організовані, тому вам достатньо посади, орієнтованої на медицину та фінанси. Тим не менш, не прагнете зайняти себе в творчій роботі, адже творчість передбачає якийсь безлад і хаотичність думок, натхнення та свободу. Креативний директор, маркетолог, чи модельєр – це посади, які дозволять вам проявити свої найсильніші якості.

Терези

Ви любите гармонію та рівність, і повинні залишатися в тій сфері, яка дозволяє вам висловити свою думку про дружні стосунки та інтереси. Оратор чи захисник, адвокат – ідеально підходять для вашої особи. Не займайтеся роботою, в якій домінує лише одна підлога, і яка може показати вам упередженість, наприклад інженер, тренер або сантехнік.

Скорпіон

У вас є прихований талант переконання, і ви дуже чарівні в цьому процесі. Юрист чи торговий представник підходять вашим найкращим чином. А уникати вам слід професій, заснованих лише на фактах, наприклад лікаря чи вчителя.

Стрілець

Ви завжди шукаєте нові місця та людей, які можуть вас порадувати. Робота, що складається з одного і того ж розпорядку щодня, – не найкращий вибір для вас. Натомість розгляньте для себе роль хірурга чи юриста як вибір кар'єри. Ваші знання будуть постійно розширюватися, тому що ви дізнаватиметеся нову інформацію щодня.

Козеріг

Вам комфортно перебувати на позиції влади та відповідальності. Візьмемо, наприклад, держ. службовця, суддю, прокурора, працівника швидкої медичної допомоги чи директора масштабного провадження. Тримайтеся подалі від роботи, яка не демонструє вашу самовіддачу та відданість, а також потребує монотонності.

Водолій

Ви нескінченно цікаві та дуже розумні, ви постійно шукаєте новий зміст та знання. Робота, пов'язана з математикою чи природознавством, задовольнить ваші потреби. Не захоплюйтесь кар'єрою, яка не дає нескінченних знань, наприклад водій автобуса або пілот. Занадто багато рутини – буде вам нудно.

Риби

Вас тягне допомагати іншим зрозуміти самих себе. Вважайте академічне консультування чи професію психолога потенційними кар'єрними ролями. Тримайтеся подалі від роботи, яка є конкурентоспроможною та орієнтованою на прибуток.