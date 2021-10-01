Чому при цукровому діабеті потрібно швидко ходити: відповідь вчених

Існують досить прості способи контролювати рівень цукру в крові при цукровому діабеті II типу. Одним з них є ходьба. Скільки і як потрібно ходити, щоб знизити рівень цукру, повідомляє UkrMedia.

Британські вчені з'ясували, що хворі на цукровий діабет II типу зможуть тримати під контролем показник цукру в крові, якщо будуть регулярно ходити в інтенсивному темпі. Користь для здоров'я при цій хворобі буде присутня навіть при ходьбі в звичайному темпі, але якщо робити це швидко, то позитивні результати будуть більш помітними.

Для нормалізації показника хворим на діабет варто щодня пересуватися пішки зі швидкістю 5 км/г. Ходьба в подібному темпі навіть протягом всього 10 хвилин дозволить знизити рівень цукру в організмі. Щоб весь час відчувати себе добре, необхідно здійснювати такі прогулянки кожен день. Подібна практика корисна не лише в лікування цієї хвороби, але і позбавлення від зайвої ваги.

Ще одна група вчених підтвердила ефективність цього методу. Британські фахівці відзначили, що фізичні навантаження допомагають поліпшити показники при діабеті II типу завдяки тому, що в цей момент велика кількість глюкози використовується м'язами. В результаті рівень її присутності в крові знижується.

Високий рівень цукру при діабеті загрожує пошкодженням судин, які забезпечують кров'ю важливі для життя людини органи. Це своєю чергою призводить до розвитку серцево-судинних захворювань, у тому числі інсульту.

Швидка ходьба сприяє не лише зниженню симптомів цукрового діабету і правильному використанню інсуліну. Подібна фізична активність зміцнює серце, робить людину більш витривалою. Інтенсивна ходьба покращує здоров'я суглобів, допомагає боротися зі стресом, депресією і почуттям занепокоєння. Крім того, вона допоможе позбутися від проблем зі сном.