Шлунковий грип: які кошти рятують

Шлунковий грип вражає більшість людей і в більшості випадків приносить більше дискомфорту, ніж небезпеки. Він завдає шкоди шлунку і кишечнику. Які у нього симптоми і як з ним боротися в домашніх умовах, дізнайтеся з цієї статті, повідомляє Greatpicture.

Шлунковий грип, симптоми

Симптоми включають нудоту, блювоту, діарею, головний біль, субфебрильна температура, спазми і, в деяких випадках, втрату апетиту. Оскільки шлунковий грип зазвичай триває всього кілька днів, хворі зазвичай можуть самі спробувати перевірені домашні засоби, щоб полегшити свій стан, або можна звернутися з допомогою до лікаря.

Легкі випадки тривають в середньому від трьох до семи днів, в той час як більш серйозні випадки можуть тривати цілих 10 днів.

Шлунковий грип зазвичай відносять до ряду поширених вірусів. Джерелом часто є заражена їжа або вода. Це стан здоров'я також може передаватися від людини до людини. З цієї причини нерідко можна почути, що весь офіс заражений, а велика група співробітників залишається вдома хворими. Оскільки традиційне медичне товариство не пропонує певного лікування, варто спробувати домашній засіб як спосіб послабити симптоми.

Ось 7 засобів, які рятують від шлункового грипу

Використовуйте пробіотики

Прибуток сприяють розвитку корисних кишкових бактерій. Кефір - це природний пробіотик, який зазвичай використовується при цьому стані. Місо-суп, кимчи і квашена капуста також вважаються відмінними пробіотиками, які можуть заспокоїти шлункові віруси.

Їжте банани

Їжте банани, щоб стабілізувати рівень електролітів для травлення. Пектин - вид водорастворимой клітковини, яка міститься в багатьох фруктах і овочах, він лікує діарею. Ця клітковина міститься як в зелених, так і в стиглих бананах, тому вживання будь-якого банана допоможе. Банани з високим вмістом калію також допомагають заповнити його недолік в результаті діареї та зневоднення.

Більше відпочивайте

Коли ви хворі, вашому тілу потрібно якомога більше відпочивати, щоб воно могло вилікуватися. На боротьбу з інфекцією йде багато енергії. Ось чому ви так втомлюєтеся, коли хворієте.

Пийте чай з ромашкою, фенхелем, імбиром і розмарином.

Чай чудово використовується, як засіб для зняття спазмів шлунка і полегшення інших симптомів шлункового грипу, таких як нудота, діарея і здуття живота. Рекомендується пити один з перерахованих вище чаїв протягом двох-трьох днів.

Чаювання три або чотири рази на день - це потужний домашній засіб у вашому арсеналі, який використовується для полегшення симптомів вірусу.

Дуже важливо не допускати зневоднення.

Рівень рідини різко коливається, коли ви хворі, особливо з проблемами шлунка. Одне з найважливіших домашніх засобів від шлункового грипу просте: не забувайте пити багато рідини. Коли ви рвете, потієте і страждаєте діареєю, стає складно утримати в організмі достатньо рідини (особливо коли важко що-не будь з цього придушити). Пам'ятайте, що не всі напої допоможуть вашому тілу заповнити рівень рідини. Чорний чай і кава можуть викликати розлад шлунка. Слід уникати вживання алкоголю за всяку ціну, оскільки він насправді посилить зневоднення. Також слід відмовитися від газованих напоїв, оскільки кислота і хімічні речовини подразнюють шлунок.

Акупунктура і точковий масаж

У Китаї широко використовуються акупунктура і точковий масаж. Це прекрасно лікує симптоми та зменшує їх тяжкість. Зменшуються нудота, блювота і діарея.

Ви можете проводити точковий масаж самостійно, не витрачаючи гроші на відвідування фахівця. Якщо ви візьмете зап'ясті протилежної руки трьома пальцями і помістіть великий палець прямо під вказівним пальцем на зап'ясті, тоді ви зможете натиснути великим пальцем на цю точку. Щоб полегшити симптоми шлункового грипу, ви можете використовувати кругові рухи і натискання на цю точку протягом приблизно трьох хвилин. Це може вам допомогти.

Яблучний оцет заспокоює симптоми шлункового грипу

Пектин в яблучному оцті зменшує блювоту і нудоту, а також зменшує болі в животі. Обов'язково купуйте сирої яблучний оцет, який також є органічним і нефільтрованим.

Ви можете додати його в склянку води і випити перед їжею. Пити його щодня, поки не пройде шлунковий грип, - відмінний спосіб позбутися від цього вірусу.