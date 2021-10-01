Діти або дорослі: кого собаки розуміють краще

Нове дослідження вчених з університету Орегона (США) показало, що дорослих людей собаки розуміють краще, ніж дітей, повідомляє U.S.News.

У рамках дослідження вчені провели експеримент за участю 30 дітей у віці від 8 до 17 років, 83% з яких мали порушення розвитку. Кожна дитина брала участь у дослідженні разом зі своєю собакою. Мета експерименту полягала в тому, щоб з'ясувати, як добре собаки відчувають дитячу поведінку, наскільки вони синхронізуються з дітьми і дорослими. Результати дослідження опубліковані в журналі Animal Cognition.

Дослідники попросили дітей пройтися зі своїми собаками без повідця в порожній кімнаті, в якій були розставлені кольорові конуси.

Результати експерименту показали, що поведінкова синхронізація собак з дітьми була вище, ніж очікувалося, проте отримані показники були нижчими, ніж в аналогічних експериментах з участю дорослих. Наприклад, собаки знаходилися в межах 1 метра від дитини близько 27% часу, а якщо поруч був дорослий, то це показник зростав до 73%. Собаки починали йти разом з дітьми в 72% випадків, в той час як з дорослими тварини рухалися і зупинялися одночасно в 84%.