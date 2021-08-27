Невролог розповів, як справлятися з метеозалежністю

За підрахунками вчених, майже половина населення Землі страждає різними захворюваннями, які загострюються під час зміни погоди. І з віком ризик стати метеозалежним зростає, повідомляє Сегодня.

Як боротися з симптомами і що треба робити, щоб поліпшити самопочуття, - розповіла невролог Тетяна Майкова.

Головні симптоми метеозалежності

Зміна температури і вологості, зниження або підвищення атмосферного тиску. Все це призводить до коливань артеріального тиску. У цей період людина відчуває проблеми з суглобами і диханням - все це симптоми метеозалежності.

Як боротися з метеозалежністю: основні правила

Після сильних морозів в Україні прийшла відлига, а з нею - і загострення хронічних захворювань. На жаль, універсальної таблетки немає, а ось знизити гостроту симптомів завжди можливо.

"Перш за все, потрібно висипатися. Сон - це той період життєдіяльності, коли ми можемо синтезувати всі необхідні речовини і пакети енергії. Лягати слід до 23:00, при цьому сон не повинен перевищувати 8-годинну норму", - радить невролог Тетяна Майкова. - Можна вживати заспокійливі настоянки з трав: м'яти, меліси, ромашки.

У цей період слід уникати зневоднення. Чим густіше стає кров, тим повільніше вона переносить кисень до клітин і сильніше є напади втоми і болю.

"Якщо у вас сидяча робота, робіть 10-хвилинні перерви, під час яких краще вийти в коридор, прогулятися, подивитися, що відбувається на вулиці", - поділилася невролог.

Якщо ви страждаєте від метеозалежності, варто звернути увагу на свій раціон. Дотримуйтеся дієти з виключенням гострої і важкої їжі, а також з обмеженням солі і цукру. Ще один ворог в цей період - кофеїн. Найчастіше при млявості людина починає пити каву або кофеїн напої, щоб нібито підбадьоритися. Але виявляється, цього взагалі не треба робити. Кофеїн має нетривалий дію. І після бадьорості приходить ще більша втома. А організму знадобиться більше ресурсу для відновлення.

"Кофеїн надає прямий вплив на мозок, судини і м'язи", - відзначає експерт. - Також я б не радила інтенсивні навантаження в спортзалі, тому що це така ж стимуляція, як при споживанні кофеїну.

Будь-які стимуляції організму в цей період не дають ніякої можливості адаптуватися до існуючих умов. Що в подальшому буде тільки погіршувати ситуацію.

Що не потрібно робити

Фахівці також радять не дивитися на прогнози погоди заздалегідь. Адже нічого, крім неврозу, це не принесе. Простіше знати свої особливості і приймати ліки тільки в тому випадку, коли вам дійсно недобре, і попередньо порадившись з лікарем.