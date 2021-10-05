Плов з куркою в мультиварці - це, мабуть, найперше блюдо, яке ризикують в ній приготувати. Куряче м'ясо готується набагато швидше всіх інших, тому плов з куркою дуже часто з'являється на столі, повідомляє Yakex.

Але навіть така розумна каструлька не зможе приготувати справжній плов, якщо не докласти трохи зусиль. Якщо у вашій мультиварці передбачений режим «Плов», не піддавайтеся спокусі: просто скласти всі належні за рецептом продукти та довірити всі тонкощі приготування цього вишуканого блюда у вас не вийде. Тобто, вийде рис з куркою, але ніяк не плов.

Для приготування справжнього плову вам доведеться готувати зірвак. Не лякайтеся, нічого складного тут немає. Для початку розжарити в чаші мультиварки рослинне масло, потім обсмажте на ньому цибулю, моркву і м'ясо, потім додайте спеції і теж трохи обсмажте, постійно помішуючи, щоб не пригоріло, а вже тільки після цього засинайте рис, додавайте сіль, часник (якщо любите), куркуму та інші інгредієнти, заливайте гарячу воду і включайте режим. Після сигналу про закінчення роботи мультиварки не відчиняйте кришку, а дайте плову трохи постояти в режимі «Підігрів» - так він буде ароматним і розсипчастим.

У відеоролику вас чекає повна інформація про приготування плову з куркою в мультиварці.