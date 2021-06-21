Самодіагностика постави, ходи, хребта: як визначити ймовірні відхилення

Щоб заощадити час і не ходити зайвий раз по лікарях, можна провести самодіагностику. Якщо ви звернете увагу на свою ходу, поставу, хребет, ви визначите ймовірні відхилення, які негативно впливають на загальний стан здоров'я. Пропонуємо детальну інструкцію, як здійснити самодіагностику, повідомляє Econet.

Самодіагностика допоможе вам без походу до лікаря виявити можливі патологічні стани здоров'я. Як можна виконати самостійну діагностику постави, ходи, хребта?

Самодіагностика

Постава

Стаємо перед дзеркалом, ноги на ширині плечей, погляд спрямований перед собою. Оцінюємо симетричність розташування голови, плечей, таза. Оглядаємо себе збоку, оцінюємо вигини хребетного стовпа. Якщо помічений перекіс таза / плечей, це говорить про те, що постава порушена.

Хода

Як можна з'ясувати, чи правильно ми ходимо? Для цього можна виконати тест. Якщо в ході півгодинної прогулянки звичним кроком відчувається втома в ногах, є бажання сісти і відпочити, можливо, болять литкові м'язи, - ймовірно, з ходою не все гаразд. Можна запитати себе: з якої ноги я починаю крок, переміщаються чи мої руки в такт з корпусом при ходьбі, ступаю я на п'яту, куди дивлюся? Корисна рекомендація: можна зняти на відео свою прогулянку і досконально вивчити рух тіла при ходьбі. Це дасть можливість з боку помітити помилки при ходьбі і виправити їх. Також важливо оглянути своє взуття - дефекти підошви у зовнішнього / внутрішнього краю туфель (чобіт, черевик) свідчать про порушення ходи.

Діагностика стану хребта

Шия

Стаємо прямо. Плавно повертати голову вправо (без дії плечей), а потім - вліво. Нахиляємо голову до правого плеча, до лівого. Далі схиляємо голову вперед, прагнучи доторкнутися підборіддям грудей, потім перекидаємо голову назад, дивимося на стелю. Підсумок: якщо при якомусь із зазначених дій ви відчули біль, дискомфорт або обмеження, - це говорить про наявність певної патології і корисно записатися на прийом до остеопату.

Грудний відділ

Стаємо прямо. Руки укладаємо на грудну клітку з обох сторін. Робимо глибокий вдих грудьми. Оцінюємо симетричність вдиху і видиху. Задамо собі питання: однаково піднімається ліва і права область грудей при вдиху і опускається при видиху, чи є відставання з якогось боку? Пропонуємо кому-не будь поглянути на нас ззаду в момент нахилу корпусу вправо і вліво і звернути увагу, як утворюється дуга в грудному відділі. Дуга згладжена? Значить, є патології в грудному відділі. Несиметричність руху грудини на вдиху і видиху, больові відчуття при глибокому вдиху - пора записатися на прийом до остеопату.

Поперековий відділ

Стаємо прямо. Робимо плавний нахил вперед, прагнучи дістати кистями рук до статі. Тепер відхиляємо корпус назад, прогнувшись в поперековому відділі. Повільно та акуратно повертати тулуб вправо і вліво, глянувши за плечі. Робимо бічні нахили всім корпусом в сторони. Звертаємо увагу: чи відчувається біль, дискомфорт, обмеження при русі в області попереку.