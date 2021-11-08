Названі небезпечні фрукти підвищуючі рівень цукру в крові

Фрукти дуже корисні для здоров'я, проте є ті, які містять в своєму складі велику кількість цукру. Якщо їсти їх у великих кількостях, то це може негативно відбитися на вазі, а також підвищить рівень глюкози (цукру) в крові, повідомляє Clutch.

Манго. У цьому фрукті міститься велика кількість клітковини та інших важливих поживних речовин. При цьому один стиглий фрукт містить 45 г цукру. Вживати його слід в дуже малих кількостях.

Виноград. Виноград має безліч корисних властивостей, проте вживати його варто з обережністю, оскільки в чашці винограду, наприклад, 23 г цукру.

Груша. Багатьом здається, що цукру в ній не так багато. Але в одній груші середнього розміру цілих 17 г цього солодкого продукту, пише The Health Site.

Екатерина Марченко