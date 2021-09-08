Коли найкраще солити салат, овочі, м'ясо та інші страви

Солити їжу потрібно не лише за смаком, але і за певними правилами. Тоді всі ваші страви будуть більш апетитними і насиченими, інформує Ukr.Media, повідомляє UkrMedia.

Отже, беріть собі на замітку, коли правильно солити страву:

1. Щоб в овочів при смаженні утворилася смачна скоринка, не соліть їх перед смаженням, інакше вони пустять сік і про скоринку можна буде забути. Посоліть вже після того, як вона утворилася.

2. Якщо страви, подають в теплому вигляді на стіл, тоді солити потрібно менше, і навпаки - ті, які подаються холодними, посоліть більше.

3. Якщо бобові посолити за кілька хвилин до закінчення приготування, тоді вони будуть більш м'якими.

4. М'ясо і рибу краще завчасно засолювати, в ідеалі, за пару годин до приготування.

5. Щоб прибрати гіркоту з баклажанів або кабачків, пересипте їх шматочки сіллю і залиште на півгодини. Перед тим, як відправити на сковороду або в духову піч змийте сіль і готуйте за рецептом.

6. При тушкуванні найкраще страву солити в середині її приготування.

7. Свіжі салати рекомендовано солити перед подачею на стіл.