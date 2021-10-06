Психолог назвала топ-9 помилок у вихованні дітей

Не секрет, що в кожній родині батьки кожен день припускаються помилок у вихованні своїх дітей. Помилки-несуттєві. Або-фатальні. Це відбувається з різних причин, повідомляє Clutch.

Хтось вірить у свою абсолютну правоту. Хтось переоцінює свої педагогічні здібності. Хтось мислить шаблонами.І при цьому багато батьків упускають з уваги деякі важливі аспекти виховання дітей.

Які ж це аспекти?

Не варто виховувати дитину словами, які не відповідають вашим власним вчинкам. Або, що ще гірше, суперечать їм.

Батькам варто виробити єдиний підхід до виховання своєї дитини. І дотримуватися його.

Отже, помилка номер один: карати дитину, коли він сам зважився розповісти про свій проступок.

Для дитини одкровення з батьками-це демонстрація того, наскільки він відкритий перед ними і довіряє їм. Тому, коли ваша дитина підійшов до вас, щоб зізнатися в проступку:

1. Не карайте і не лайте його. Навіть якщо він серйозно завинив.

2. Спокійно обговоріть з ним: чому так вийшло. Допоможіть йому знайти альтернативні варіанти поведінки.

Помилка номер два: неповажне ставлення до дитини.

Не варто образами домагатися від дитини слухняності. Таким своїм ставленням до дитини - ви формуєте його як істеричну і невпевнену в собі особистість. Дайте відповідь самі собі на питання: вміння прогинатися – той чи це навик, який я хочу у своєї дитини виробити?

Помилка номер три: не розвивати емоційний інтелект дитини.

Більшість батьків готові витрачати сили і час на те, щоб прищепити дитині загальноприйняті норми поведінки і моралі. Але часто упускають з уваги, що дитині:

- необхідна підтримка дорослих в освоєнні складного світу дитячих емоцій;

- необхідна допомога в розумінні, як вести себе в період статевого дозрівання;

- важлива порада: як правильно проявляти і контролювати свої емоції.

Помилка номер чотири: непослідовна поведінка батьків.

Уявімо, що дитина демонструє непослух. Не знаючи, як правильно на це реагувати, батьки пробують карати, догоджати, ігнорувати дитину. І поки батьки зайняті пошуком правильного підходу, дитина остаточно заплутується в павутині їх непослідовних дій. Він не розуміє, що саме дорослі від нього хочуть. І в результаті стає остаточно некерованим.

Помилка номер п'ять: зганяти свій настрій на дитину.

На жаль, дорослі нерідко зганяють своє роздратування, втому, незадоволеність на своїх дітях. І не важливо-усвідомлено вони це роблять чи ні. Важливо інше-відображенням проблем батьків стануть проблеми їхніх дітей.

Помилка номер шість. Карати дитину "через раз".

Ви заплутуєте дитини, якщо, за одну і ту ж саму провину караєте його «через раз». При такому підході, дитині складно вловити зв'язок між своїм вчинком і вашою реакцією. Він може вирішити: мама і тато самі не знають, чого хочуть. І ваш батьківський авторитет в його очах похитнеться.

Помилка номер сім: зайві строгість і вимогливість до дитини.

Строгість і вимогливість - важливі компоненти виховання. Але рівень батьківських очікувань від дитини повинен бути адекватний віку дитини і кожної конкретної ситуації, в якій дитина потрапляє.Завищені батьківські вимоги роблять з дитини перелякане і скривджене на весь світ створення, яке мріє помститися за свої образи.

Помилка номер вісім: різні підходи в сім'ї до виховання дитини.

Буває, що одні члени сім'ї намагаються відучувати дитину від неправильної поведінки (наприклад, розмовляти з повним ротом), а інші беруть і, як би, підтримують його в цьому. Такі неузгоджені дії в сім'ї по відношенню до дитини призводять до того, що дитина чує: дорослі дають слабину! І він неодмінно користується цією слабиною-починає хитрувати і маніпулювати батьками.

Помилка номер дев'ять: відсутність у батьків тісного контакту з дитиною.

Дуже важливо весь час зберігати взаємозв'язок з дитиною. Підтримувати з ним довірчі відносини. Співпереживати його проблемам. При цьому розвивати емпатію у дитини-вміння співчувати, зчитувати емоції оточуючих.

Не забувайте «що " батьком бути непросто. Але бути дитиною-набагато складніше".

Це допоможе вам звести до мінімуму описані всі вище помилки.

Помилка номер дев'ять: відсутність у батьків тісного контакту з дитиною.

Дуже важливо весь час зберігати взаємозв'язок з дитиною. Підтримувати з ним довірчі відносини. Співпереживати його проблемам. При цьому розвивати емпатію у дитини-вміння співчувати, зчитувати емоції оточуючих. Не забувайте «що " батьком бути непросто. Але бути дитиною-набагато складніше". Це допоможе вам звести до мінімуму описані всі вище помилки.