Перша допомога дитині при травмі губи або язика

Багато батьків помічають таку особливість дитини, коли вона біжить вперед, а дивиться назад. Малюки періодично "не вписуються" у дверні укоси та падають "на рівному місці", що призводить до травм губ, язика і носа, повідомляє Clutch.

На своїй сторінці в соціальній мережі фахівці Всеукраїнської спільноти парамедиків розповіли про те, що робити батькам, якщо дитина травмувала губи і язик.

якщо при ударі розсічена губа (є рвана рана і кровотеча) - слід затиснути рану чистою серветкою або носовою хусткою, щоб зупинити кровотечу і звернутися до лікаря (адже можливо, доведеться зашити). Якщо кровотеча значна, то можна прикласти гемостатик для зупинки крові;

якщо великої рваної рани губи немає, кровотеча незначна, - прикладаємо до рани серветку / хустку і зверху щось прохолодне (краще охолоджуючи / гіпотермічні пакети). Це потрібно для того, щоб зменшити набряк і синяк;

ранки, які виникли, можна обробляти антисептиком на водній основі (Хлоргексидин, Октенісепт, але в жодному разі не зеленкою і йодом);

після зупинки кровотечі та зняття набряку слід оглянути зуби і ясна. Якщо є зміни, слід звернутися до стоматолога;

якщо при падінні дитина прикусила собі язик і є сильна кровотеча, - слід притиснути рану чистою серветкою / хусткою, тримати кілька хвилин, до повної зупинки кровотечі або скористатися гемостатиком;

якщо ж кровотеча не зупиняється або відкушений язик або його шматочок - викликайте швидку.

Головною проблемою при травмах обличчя у дітей є страх і реакція на різкий біль, тобто дитина досить сильно плаче і у дорослих починається паніка.

У дітей діє правило:"Чого не бачу, того не існує", тому головне завдання при таких травмах закрити її, щоб дитина не бачила і максимально спокійним голосом заспокоїти дитину.