Залежність від соціальних мереж: як її визначити і побороти

Інтернетзалежність - одне з найпоширеніших явищ в останнє десятиліття, повідомляє Clutch.ua.

На своїй сторінці в соціальній мережі фахівці Київського центру суспільно здоров'я назвали ознаки залежності від соціальних мереж, а також дали рекомендації про те, як від неї позбутися.

Визначити, чи є у вас залежність від соціальних мереж можна за такими ознаками:

Ви дуже роздратовані, відчуваєте дискомфорт, головний біль, роздратування, коли ви не можете отримати доступ до соціальних мереж;

проводите час в соціальних мережах в робочий час, під час зустрічей, прийому їжі, навчання тощо;

коли ви чуєте, що прийшло повідомлення, то відразу ж перевіряєте свій телефон;

протягом доби ви постійно відстежуєте свої повідомлення для того, щоб дізнатися, скільки лайків ви отримали, які коментарі хто залишив;

коли ви засинаєте і прокидаєтеся, то перевіряєте свої облікові записи на наявність повідомлень;

ваш чоловік, дружина, діти, друзі кажуть вам, що ви виглядаєте занадто відстороненим під час спілкування і скаржаться на те, що ви занадто багато часу проводите в онлайні;

ви помічаєте, що співвідносите життєві події з тим, наскільки вони підходять для завантаження в соціальні мережі;

починаєте оцінювати свої успіхи, ґрунтуючись на думки інших людей, які оцінюють ваші повідомлення в соцмережах, коли кількість «лайків» і позитивних коментарів, ви отримуєте, формує ваші подальші дії;

самоповага і самооцінка знижуються, оскільки ви постійно порівнюєте себе з іншими людьми.

Позбутися залежності від соціальних мереж допоможуть наступні рекомендації: