Що має знати дитина про першу допомогу

Фахівці Всеукраїнського співтовариства парамедиків розповіли, як дитина може надати першу допомогу дорослому в різних ситуаціях, повідомляє Clutch.ua.

Дуже часто відбуваються ситуації, при яких дитина залишається сам на сам із дорослим, який потребує допомоги.

До таких ситуацій належать:

  • втрата свідомості;
  • сильні кровотечі;
  • травми кінцівок, в тому числі переломи, сильні удари;
  • якщо дорослий подавився і не може самостійно викашляти їжу/предмет тощо;
  • інсульт/інфаркт;
  • значне зниження цукру в крові на тлі цукрового діабету.

Правила надання допомоги при втраті свідомості:

    Навчіть дитину, як правильно повернути на бік дорослого. Це називається стабільне бокове положення. Попрактикуйте і закріпіть знання, наприклад, обігравши ситуацію раптової втрати свідомості. На відео докладний алгоритм, як це зробити правильно!

    Чого не можна робити, якщо людина знаходиться в несвідомому стані:

    • розтирати віскі спиртом;
    • плескати по щоках;
    • садити і трясти;
    • підносити до носа нашатирний спирт;
    • обливати водою і т.д.

    Правила надання першої допомоги при кровотечах:

    • покажіть дитині, як виглядає домашня аптечка, проговорите і покажіть, що і при яких випадках використовується;
    • при рясних кровотечах (артеріальних, венозних) необхідно зупинити кров спеціальними засобами (серветки кровоспас, квіклот);
    • накласти пов'язку, що давить (тут також попрактикуйтесь з дітьми. Це може бути будь-який плоский предмет, навіть телефон);
    • при артеріальній кровотечі слід накласти джгут (покажіть дитині, де він лежить і як ним користуватися).

Правила надання допомоги, якщо людина подавилася:

Навчіть дитину робити прийом Геймліха (треба підійти до людини ззаду, знайти на дотик рівень пупка, докласти кулак над пупком, другою рукою зафіксувати першу. У такому положенні зробити 5 поштовхів на себе і вгору під кутом 45 градусів. Зазвичай чужорідне тіло вилітає і цього достатньо ).

Головне - навчити дитину правильно викликати швидку:

  • виклик швидкої відбувається за номером 103;
  • потрібно чітко назвати своє прізвище, ім'я, повну адресу, під'їзд, код домофона, поверх і номер квартири;
  • проговорити, що дитина одна дома з дорослим, який втратив свідомість, потребує допомоги і т.д.
Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics