Що має знати дитина про першу допомогу

Фахівці Всеукраїнського співтовариства парамедиків розповіли, як дитина може надати першу допомогу дорослому в різних ситуаціях, повідомляє Clutch.ua.

Дуже часто відбуваються ситуації, при яких дитина залишається сам на сам із дорослим, який потребує допомоги.

До таких ситуацій належать:

втрата свідомості;

сильні кровотечі;

травми кінцівок, в тому числі переломи, сильні удари;

якщо дорослий подавився і не може самостійно викашляти їжу/предмет тощо;

інсульт/інфаркт;

значне зниження цукру в крові на тлі цукрового діабету.

Правила надання допомоги при втраті свідомості:

Навчіть дитину, як правильно повернути на бік дорослого. Це називається стабільне бокове положення. Попрактикуйте і закріпіть знання, наприклад, обігравши ситуацію раптової втрати свідомості. На відео докладний алгоритм, як це зробити правильно! Чого не можна робити, якщо людина знаходиться в несвідомому стані: розтирати віскі спиртом;



плескати по щоках;



садити і трясти;



підносити до носа нашатирний спирт;



обливати водою і т.д.

Правила надання першої допомоги при кровотечах: покажіть дитині, як виглядає домашня аптечка, проговорите і покажіть, що і при яких випадках використовується;



при рясних кровотечах (артеріальних, венозних) необхідно зупинити кров спеціальними засобами (серветки кровоспас, квіклот);



накласти пов'язку, що давить (тут також попрактикуйтесь з дітьми. Це може бути будь-який плоский предмет, навіть телефон);



при артеріальній кровотечі слід накласти джгут (покажіть дитині, де він лежить і як ним користуватися).

Правила надання допомоги, якщо людина подавилася:

Навчіть дитину робити прийом Геймліха (треба підійти до людини ззаду, знайти на дотик рівень пупка, докласти кулак над пупком, другою рукою зафіксувати першу. У такому положенні зробити 5 поштовхів на себе і вгору під кутом 45 градусів. Зазвичай чужорідне тіло вилітає і цього достатньо ).

Головне - навчити дитину правильно викликати швидку: