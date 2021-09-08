Що має знати дитина про першу допомогу
Фахівці Всеукраїнського співтовариства парамедиків розповіли, як дитина може надати першу допомогу дорослому в різних ситуаціях, повідомляє Clutch.ua.
Дуже часто відбуваються ситуації, при яких дитина залишається сам на сам із дорослим, який потребує допомоги.
До таких ситуацій належать:
- втрата свідомості;
- сильні кровотечі;
- травми кінцівок, в тому числі переломи, сильні удари;
- якщо дорослий подавився і не може самостійно викашляти їжу/предмет тощо;
- інсульт/інфаркт;
- значне зниження цукру в крові на тлі цукрового діабету.
Правила надання допомоги при втраті свідомості:
- розтирати віскі спиртом;
- плескати по щоках;
- садити і трясти;
- підносити до носа нашатирний спирт;
- обливати водою і т.д.
- покажіть дитині, як виглядає домашня аптечка, проговорите і покажіть, що і при яких випадках використовується;
- при рясних кровотечах (артеріальних, венозних) необхідно зупинити кров спеціальними засобами (серветки кровоспас, квіклот);
- накласти пов'язку, що давить (тут також попрактикуйтесь з дітьми. Це може бути будь-який плоский предмет, навіть телефон);
- при артеріальній кровотечі слід накласти джгут (покажіть дитині, де він лежить і як ним користуватися).
Навчіть дитину, як правильно повернути на бік дорослого. Це називається стабільне бокове положення. Попрактикуйте і закріпіть знання, наприклад, обігравши ситуацію раптової втрати свідомості. На відео докладний алгоритм, як це зробити правильно!
Чого не можна робити, якщо людина знаходиться в несвідомому стані:
Правила надання першої допомоги при кровотечах:
Правила надання допомоги, якщо людина подавилася:
Навчіть дитину робити прийом Геймліха (треба підійти до людини ззаду, знайти на дотик рівень пупка, докласти кулак над пупком, другою рукою зафіксувати першу. У такому положенні зробити 5 поштовхів на себе і вгору під кутом 45 градусів. Зазвичай чужорідне тіло вилітає і цього достатньо ).
Головне - навчити дитину правильно викликати швидку:
- виклик швидкої відбувається за номером 103;
- потрібно чітко назвати своє прізвище, ім'я, повну адресу, під'їзд, код домофона, поверх і номер квартири;
- проговорити, що дитина одна дома з дорослим, який втратив свідомість, потребує допомоги і т.д.