Здорова шкіра: нутриціолог дала прості поради

Здорова, сяюча, красива шкіра в пріоритеті у багатьох жінок. Без здорової шкіри складно говорити про зовнішню красу, впевнена нутриціолог Надя Андрєєва, повідомляє РБК-Украина.

І попри те, що запальні процеси протікають у всіх по різному, прояви на шкірі з'являються у багатьох.

Що можна зробити, щоб підтримати сяючий зовнішній вигляд, нутриціолог розповіла в своєму Instagram.

"У мене в самої багато років були проблеми зі шкірою (псоріаз, алергії) - і я знаю, наскільки це може псувати життя", - зізналася Андрєєва.

Турбота про шкіру в більшості випадків повинна починатися з турботи про травлення, розповіла спеціалістка. Так, за словами нутриціології, при запальних захворюваннях кишечника майже завжди є дерматологічні проблеми. Приблизно у 14 відсотків пацієнтів з виразковим колітом спостерігаються суттєві проблеми зі шкірою, у 24 відсотків з хворобою крона зазвичай є псоріаз, при целіакії може бути кропив'янка або дерматит.

Щоб зменшити запальні процеси на шкірі (екземи, розацеа, дерматит), важливо почати з традиційного протоколу 4 або 5 R: