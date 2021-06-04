Як зберегти поставу, працюючи з дому

У зв'язку з пандемією коронавируса багато людей змушені працювати з дому, в результаті чого знижується їх фізична активність. А це безпосередньо позначається на фізичній формі, хребті і поставі, повідомляє Usnews.

Для того, щоб зберегти свою поставу, працюючи вдома, необхідно дотримуватися простих правил, які наведені нижче.

1. Покладіть предмети домашнього вжитку, наприклад, рушник, подушку або рулон паперового рушника на стілець, щоб забезпечити підтримку попереку при роботі за столом.

2. Розташуйте верхній край екрана комп'ютера на рівні ваших очей або трохи нижче. Таке розташування дозволить зберегти нейтральне положення шиї.

3. Регулярно робіть перерви, встаючи з-за столу.

4. Напишіть і розвісьте на чільні місця по дому мотивуючі записки: «Випрямися і посміхнися!».

5. Протягом робочого дня намагайтеся виконувати прості вправи, які допоможуть зняти дискомфорт і напругу в спині.

З'єднайте руки за спиною в замок. Підніміть їх якомога вище, при цьому зведіть лопатки разом. Затримайтеся в такому положенні на декілька секунд.

Сидячи за столом, підніміть плечі вгору разом і по черзі. Посувайте ними вперед і назад. Повторіть 10-15 разів.