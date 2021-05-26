Кухня з лоджією: плюси і мінуси, правила планування
З кожним роком популярність перепланування кухні з балконом набирає все більше варіантів. Кухня на балконі - це відмінна ідея для малогабаритних кухоньок, повідомляє Дела домашние.
Кухня на лоджії - це додаткові декоративні і функціональні можливості. Таке поєднання дозволяє максимально оптимізувати використовуваний простір:
- збільшується площа кімнати;
- більше світла за рахунок великого балконного вікна;
- поліпшена теплоізоляція - балкон додатково утеплюється;
- важливим залишається факт, що таке рішення виглядає ново і цікаво, дозволяючи організувати все незвично і в сучасному стилі.
Більш детально ви дізнаєтеся з відео.