Біль в коліні: лікування та профілактика

Болі в колінних суглобах є одним із перших місць при ураженні опорно-рухового апарату. Це дуже неприємна патологія, особливо з віком, коли важко ходити по сходах, вниз і вгору, коли набрякають ноги та кожен крок робиться через біль, повідомляє Бубновский.

Основною причиною, хоч як це парадоксально, є не саме коліно, а м'язи ноги, слабкі ноги, які через це знижують свою амортизаційну функцію і страждають спочатку меніски - прокладки між стегнової й великогомілкової кістки. Вони стираються, лопаються і призводять до необхідності робити операцію.

Чи не хочете доводити свій колінний суглоб до такого стану, займайтеся по методу Бубновського вправами для колінного суглоба з метою підтримати меніски та зв'язки. Більш детально ви дізнаєтеся з відео.