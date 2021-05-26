Вісім міфів про розсіянbq склероз

Хвороба Крувельє або розсіяний склероз - досить поширене захворювання, яким у світі хворіє понад 2 млн. людей, повідомляє Medical News Today.

Жити з ним важко, але завдяки діагностуванню і підтримувальні терапії можна лікувати симптоми прояву і сповільнити прогресування. Повноцінне життя і діагноз склероз - сумісні поняття, попри складності.

Пропонуємо Вашій увазі 8 поширених міфів про розсіяний склероз, які Вам не раз доводилося чути.

1. Людям з розсіяним склерозом в кінцевому підсумку потрібна інвалідна коляска.

Насправді більшість людей з розсіяним склерозом не користуються інвалідним візком. Через п'ятнадцять років після діагнозу РС тільки 20% потребують милиці, тростини для ходьби або інвалідний візок.

2. Люди з розсіяним склерозом не можуть будувати кар'єру, працювати, подорожувати, займатися спортом, створювати сім'ю і планувати потомство.

Більшість заборон існує тільки в головах людей. Хвороба, звичайно, накладає певні обмеження, але найчастіше люди з розсіяним склерозом домагаються в житті більшого, ніж їхні здорові однолітки.

3. На розсіяний склероз хворіють тільки люди похилого віку.

Більшість людей з розсіяним склерозом відчувають перші симптоми у віці від 20 до 40 років. Розвиток розсіяного склерозу після 50 років вважається відносно рідкісним.

4. Людям з розсіяним склерозом не варто займатися спортом.

Дозовані фізичні навантаження при цьому захворюванні не тільки не заборонені, але і просто необхідні. Лікувальна фізкультура, скандинавська ходьба, плавання і верхова їзда довели свою користь.

5. При незначних симптомах захворювання не потрібно приймати ліки.

Експерти стверджують, що навіть якщо симптоми розсіяного склерозу ще незначні, лікування дуже важливо. Ранній початок лікування було пов'язано з кращим клінічним результатом.

6. Розсіяний склероз передається у спадок.

Розсіяний склероз не передається у спадок, проте у дочок людей з РС ризик розвитку цього захворювання трохи вище - 4 - 5% з моменту народження.

7. Головний симптом розсіяного склерозу - проблеми при ходьбі.

Ні, це не правда. Часто першою ознакою розвитку розсіяного склерозу може бути погіршення зору на одне око, оніміння в руці або нозі, головні болі і запаморочення, проблеми з координацією. Іноді це просто підвищена стомлюваність або проблеми з утриманням сечі.

8. Розсіяний склероз - смертельне захворювання.

Розсіяний склероз - це довічне захворювання, воно не є смертельним. Відповідно до одного з дослідженням, розсіяний склероз скорочує тривалість життя людини приблизно на 7 років.