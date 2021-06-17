Американський лікар описав простий спосіб заснути

Співробітник Університету штату Арізони (США) Ендрю Вейл розповів, як впоратися з безсонням. На своєму сайті він дав кілька порад і поділився однієї дуже простої, але ефективної дихальної методикою розслаблення і зняття стресу. Вона працює як природний транквілізатор для нервової системи, повідомляє doctorpiter.ru, повідомляє ДокторПитер.

Багато з нас з різних причин мають проблеми зі сном. Хороша новина в тому, що більшість цих проблем легко і природно можна вирішити - без використання сильнодіючих препаратів, впевнений доктор Ендрю Вейл. Він запропонував кілька дієвих способів засинання. Один з них - дихальна вправа під назвою "4-7-8".

Ось його суть - протягом чотирьох секунд повільно вдихайте через ніс, потім на сім секунд затримуйте дихання і за вісім секунд плавно видихайте через рот. При цьому потрібно докласти кінчик язика до неба відразу за передніми верхніми зубами і тримати його там протягом усього вправи. Коли будете видихати, злегка підібгайте губи.

При використанні цієї техніки обов'язково вдих потрібно робити тихо через ніс, а видихати голосно, з невеликим свистом, через рот. Видих завжди триває вдвічі довше, ніж вдих. Абсолютна час, який ви витрачаєте на кожну фазу, не має значення. Важливо лише співвідношення 4-7-8.

- Це дихальна вправа є природним транквілізатором для нервової системи, - говорить доктор Вейл.

Воно набирає чинності з повторенням і практикою. Робіть його перед сном, але не більше чотирьох вдихів за один раз в перші тижні. Пізніше, якщо хочете, ви можете розширити його до восьми вдихів. Якщо ви відчуваєте легке запаморочення, коли вперше дихайте таким чином, не хвилюйтеся, це пройде.

Лікар рекомендує використовувати цю дихальну вправу не тільки перед сном, щоб швидше заснути. Допомагає воно також при внутрішньому напруженні і стресі і в момент, коли відбувається щось неприємне. Подихайте по системі 4-7-8 перш, ніж якось відреагувати на раптово трапившийся "негатив", і ви помітите, що у вашому житті багато що зміниться.