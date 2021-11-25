Експерти назвали найнебезпечніші види чаю
Експерти «розсекретили» найнебезпечніші для організму людини сорти чаю, якими краще не зловживати, а то і зовсім відмовитися від них назавжди, повідомляє Men's Life.
Чай з м'яти
Багато людей п'ють м'ятний чай в моменти, коли хвилюються, потрапляють в стресові ситуації, їх турбує безсоння. Але поряд з цінних позитивним ефектом, чай з м'яти краще пити з великою обережністю.
Доктор Селін Бейтчман розповіла про те, що ментол, який у великій кількості міститься в такому напої, здатний порушити багато біологічних процесів у всьому організмі.
Чай з живокосту
Відомий дієтолог Хіба Батул поділився інформацією про те, що в напої з цієї рослини містяться алкалоїди. Ця речовина здатна втрутитися в діяльність печінки і порушити її. Як показали численні дослідження, вживання чаю з живокосту не несе ніякої користі організму, так як він токсично впливає на печінку.
Чай з солодки
Лікарі попереджають гіпертоніків - їм не можна пити чай з солодки. Люди з підвищеним тиском ризикують тим, що показник буде тільки збільшуватися. Крім того, солодка повністю блокує дію антигіпертензивних лікарських препаратів.