Експерти назвали найнебезпечніші види чаю

Експерти «розсекретили» найнебезпечніші для організму людини сорти чаю, якими краще не зловживати, а то і зовсім відмовитися від них назавжди, повідомляє Men's Life.

Чай з м'яти

Багато людей п'ють м'ятний чай в моменти, коли хвилюються, потрапляють в стресові ситуації, їх турбує безсоння. Але поряд з цінних позитивним ефектом, чай з м'яти краще пити з великою обережністю.

Доктор Селін Бейтчман розповіла про те, що ментол, який у великій кількості міститься в такому напої, здатний порушити багато біологічних процесів у всьому організмі.

Чай з живокосту

Відомий дієтолог Хіба Батул поділився інформацією про те, що в напої з цієї рослини містяться алкалоїди. Ця речовина здатна втрутитися в діяльність печінки і порушити її. Як показали численні дослідження, вживання чаю з живокосту не несе ніякої користі організму, так як він токсично впливає на печінку.

Чай з солодки

Лікарі попереджають гіпертоніків - їм не можна пити чай з солодки. Люди з підвищеним тиском ризикують тим, що показник буде тільки збільшуватися. Крім того, солодка повністю блокує дію антигіпертензивних лікарських препаратів.