Методи і техніки самозаспокоєння: як боротися зі стресом

Життя сучасної людини в умовах постійного інформаційного навантаження щодня піддається стресу. Деякі ігнорують його симптоми, а деякі успішно борються з цією психологічною недугою за допомогою методів самозаспокоєння, повідомляє Креатив.

Метод 1: визначаємо масштаб стресового чинника

Займатися самозаспокоєнням варто тільки після того, як будуть виявлені причини тривоги. Перш, ніж почати переживати, необхідно зупинитися і проаналізувати ситуацію. В основному, фактори, що викликають знервований стан поділяють на три категорії:

Піддаються змінам

Це невдоволення роботою місцевого самоврядування, політикою, системою оподаткування, кліматичні умови, характери і поведінка інших людей - знаходяться поза зоною нашого втручання. Відчувати негативні почуття через такий масштаб проблем, на які неможливо вплинути, не має сенсу.

Керовані

Це події і явища, які людина може змінити в ту чи іншу сторону також впливають на психологічний стан. В даному випадку необхідно розуміти, що ситуація цілком і повністю знаходиться «в наших руках» і вся відповідальність за скоєне лежить на нас. Допустимі помилки можуть стати добрим ґрунтом для висновків про те, як не робити подібне в майбутньому.

Неіснуючі приводи

Такими можуть бути думки про майбутнє, підозри оточуючих в нехороших вчинках без явних на те натяків і доказів, створення сварки і скандалів на порожньому місці, самобичування, сумніви в правильності і успішності своїх дій.

Аналізуйте, до якої категорії відноситься подразник, щоб зробити правильні висновки і вжити будь-які дії в самозаспокоєнні. У разі, якщо фактор, що викликає стрес, непідвладний вам, досить просто заспокоїться і проігнорувати його. Якщо ж ситуація потрапляє під ваше управління - намагайтеся ретельно обдумувати, що робити в цьому випадку. А неіснуючі приводи для занурення в стан негативу і напруги, які ви так старанно вишукували «з повітря», необхідно також ретельно уникати і знищувати на стадії їх формування.

Метод 2: уявне представлення рішення

Професійні психологи, фахівці в області терапії стресу, пропонують в подробицях подумки уявляти, як позбутися від дратівливих чинників. За допомогою такої нехитрої техніки, якою можна займатися де і коли завгодно, можна значно знизити рівень нервового збудження, відірватися від негативних думок, переводячи їх в мирне русло.

Але для отримання ефекту самозаспокоєння необхідно дотримуватися кількох умов:

Перебувати на самоті та тиші. Максимально розслаблятися. Повністю відволікатися від негативних впливів стресовій ситуації. Не боятися фантазувати та придумувати найнеймовірніші шляхи вирішення проблеми, що створилася.

Повне відключення від реального часу і занурення в свої власні думки допоможуть підняти настрій і додадуть сили для боротьби зі стресом. Навіть якщо момент переживання стресу ще не настав, але ви відчуваєте, що стаєте дратівливі або сумніше - спробуйте представляти що-небудь хороше і результат не змусить себе чекати.

Метод 3: самозаспокоєння через відпочинок і розслаблення

Якщо проблема застала зненацька - є відмінне рішення, яке не потребує спеціальної підготовки та знань. При виникненні нервового напруження рекомендується:

Зображати перед дзеркалом посмішку або смішні гримаси. Приймати максимально зручні пози, щоб розслабитися не тільки морально і фізично. Трансформувати негативну енергію в творчу: прибирання, заняття спортом, рукоділля або улюблене хобі допоможуть зняти напругу, відволікти і навіть знайти вихід з ситуації, що склалася. При труднощах стримування негативу - вихлюпують його на папір. Пишіть, не соромлячись власних думок, викладаючи все приховані в душі таємниці і помітите, що через якийсь час вам стало дійсно легше.

Крім іншого, можна влаштувати сеанс розмови з самим собою або ж з близьким родичем, другом. Неспішна прогулянка по місту, прослуховування улюбленої музики, шопінг, відвідування музеїв або концертів, spa-салони з релакс-процедурами позбавлять від переживань лише за кілька годин.

Пам'ятайте, що найголовніше в стресовій ситуації - не йти в неї з головою, не панікувати і не опускати руки. Будь-яка проблема вирішувана, варто тільки скласти правильний план дій.