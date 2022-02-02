Методи і техніки самозаспокоєння: як боротися зі стресом

Методи і техніки самозаспокоєння: як боротися зі стресом

Життя сучасної людини в умовах постійного інформаційного навантаження щодня піддається стресу. Деякі ігнорують його симптоми, а деякі успішно борються з цією психологічною недугою за допомогою методів самозаспокоєння, повідомляє Креатив.

Метод 1: визначаємо масштаб стресового чинника

Займатися самозаспокоєнням варто тільки після того, як будуть виявлені причини тривоги. Перш, ніж почати переживати, необхідно зупинитися і проаналізувати ситуацію. В основному, фактори, що викликають знервований стан поділяють на три категорії:

Піддаються змінам

Це невдоволення роботою місцевого самоврядування, політикою, системою оподаткування, кліматичні умови, характери і поведінка інших людей - знаходяться поза зоною нашого втручання. Відчувати негативні почуття через такий масштаб проблем, на які неможливо вплинути, не має сенсу.

Керовані

Це події і явища, які людина може змінити в ту чи іншу сторону також впливають на психологічний стан. В даному випадку необхідно розуміти, що ситуація цілком і повністю знаходиться «в наших руках» і вся відповідальність за скоєне лежить на нас. Допустимі помилки можуть стати добрим ґрунтом для висновків про те, як не робити подібне в майбутньому.

Неіснуючі приводи

Такими можуть бути думки про майбутнє, підозри оточуючих в нехороших вчинках без явних на те натяків і доказів, створення сварки і скандалів на порожньому місці, самобичування, сумніви в правильності і успішності своїх дій.

Аналізуйте, до якої категорії відноситься подразник, щоб зробити правильні висновки і вжити будь-які дії в самозаспокоєнні. У разі, якщо фактор, що викликає стрес, непідвладний вам, досить просто заспокоїться і проігнорувати його. Якщо ж ситуація потрапляє під ваше управління - намагайтеся ретельно обдумувати, що робити в цьому випадку. А неіснуючі приводи для занурення в стан негативу і напруги, які ви так старанно вишукували «з повітря», необхідно також ретельно уникати і знищувати на стадії їх формування.

Метод 2: уявне представлення рішення

Професійні психологи, фахівці в області терапії стресу, пропонують в подробицях подумки уявляти, як позбутися від дратівливих чинників. За допомогою такої нехитрої техніки, якою можна займатися де і коли завгодно, можна значно знизити рівень нервового збудження, відірватися від негативних думок, переводячи їх в мирне русло.

Але для отримання ефекту самозаспокоєння необхідно дотримуватися кількох умов:

  1. Перебувати на самоті та тиші.
  2. Максимально розслаблятися.
  3. Повністю відволікатися від негативних впливів стресовій ситуації.
  4. Не боятися фантазувати та придумувати найнеймовірніші шляхи вирішення проблеми, що створилася.

Повне відключення від реального часу і занурення в свої власні думки допоможуть підняти настрій і додадуть сили для боротьби зі стресом. Навіть якщо момент переживання стресу ще не настав, але ви відчуваєте, що стаєте дратівливі або сумніше - спробуйте представляти що-небудь хороше і результат не змусить себе чекати.

Метод 3: самозаспокоєння через відпочинок і розслаблення

Якщо проблема застала зненацька - є відмінне рішення, яке не потребує спеціальної підготовки та знань. При виникненні нервового напруження рекомендується:

  1. Зображати перед дзеркалом посмішку або смішні гримаси.
  2. Приймати максимально зручні пози, щоб розслабитися не тільки морально і фізично.
  3. Трансформувати негативну енергію в творчу: прибирання, заняття спортом, рукоділля або улюблене хобі допоможуть зняти напругу, відволікти і навіть знайти вихід з ситуації, що склалася.
  4. При труднощах стримування негативу - вихлюпують його на папір. Пишіть, не соромлячись власних думок, викладаючи все приховані в душі таємниці і помітите, що через якийсь час вам стало дійсно легше.
Дівчина читає книгу

Крім іншого, можна влаштувати сеанс розмови з самим собою або ж з близьким родичем, другом. Неспішна прогулянка по місту, прослуховування улюбленої музики, шопінг, відвідування музеїв або концертів, spa-салони з релакс-процедурами позбавлять від переживань лише за кілька годин.

Пам'ятайте, що найголовніше в стресовій ситуації - не йти в неї з головою, не панікувати і не опускати руки. Будь-яка проблема вирішувана, варто тільки скласти правильний план дій.

Завантажуємо коментарі..

Новини

Популярні теми форуму

analytics