Млинці на молоці: 3 рецепта на Масницю
Цього року Масниця розпочнеться 28 лютого. Упродовж цього тижня випікатимемо та пригощатимемося млинцями. Нижче знайдете 3 рецепти млинців на молоці, всі вони різні й млинці виходять дуже смачними, пише Ірина Маслова, Сегодня.
Важливо: якщо ви використовуєте міксер при замішуванні тіста, додайте борошно в молоко поступово. Якщо замішуєте за допомогою вінчика, то додавайте молоко в борошно, постійно розмішуючи й доводячи до потрібної консистенції. Так ви уникнете грудочок у тісті.
Млинці на молоці з дірочками
Час приготування: 40 хвилин
Інгредієнти:
- Молоко – 500 мл
- Яйце – 3 шт.
- Борошно – 4-5 ст. л
- Крохмаль – 4 ст. л.
- Олія – 1 ст. л.
- Цукор – 1,5 ст. л.
- Сіль – щіпка
- Олія – для смаження
Спосіб приготування:
- Яйця розтерти з цукром, додати молоко, олію та перемішати.
- Додати просіяне борошно, крохмаль і сіль. Перемішати віночком, щоб вийшло однорідне рідке тісто.
- Випікати тонкі млинці на розпеченій сковороді, змащеній олією, на середньому вогні.
- Млинці можна змащувати вершковим маслом, коли ви перекладатимете їх на тарілку.
- Подавати млинці з будь-якими начинками на свій смак.
Дріжджові млинці на молоці
Час приготування: 1.5 години
Інгредієнти:
- Свіжі дріжджі – 20 г
- Цукор – 3 ч. л.
- Молоко – 1 л
- Борошно – 550-600 г
- Яйця – 2 шт.
- Дрібка солі
- Олія – 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Розтерти дріжджі з 1 ч. л. цукру до стану кашки.
- Додати 240 мл теплого молока і 1 ст. л. борошна, розмішати і залишити до появи бульбашок.
- Відокремити жовтки від білків.
- У миску з дріжджами влити молоко, що залишилося, додати цукор, сіль, жовтки і добре розмішати.
- Поступово всипаючи просіяне борошно, замісити тісто консистенції сметани. Накрити рушником і залишити в теплому місці на 30-60 хвилин до збільшення обсягу вдвічі.
- У тісто, що підійшло, додати олію.
- Білки збити в піну і акуратно ввести в тісто лопаткою.
- Випікати на розігрітій сковороді, змастивши її олією тільки перед першим млинцем.
Млинці на молоці без яєць
Час приготування: 1 година
Інгредієнти:
- Борошно – 200 г
- Молоко – 550 мл
- Олія – 2 ст. л.
- Цукор – 2 ст. л. або за смаком
- Сіль – щіпка
- Пекарський порошок – 5 г
Спосіб приготування:
- В молоко кімнатної температури поступово всипати борошно, перемішати. Має вийти тісто консистенції густих вершків.
- Додати пекарський порошок, сіль і цукор. Ще раз добре перемішати і відставити убік на 30 хвилин. Якщо ви побачили, що тісто загусте, влити трохи теплої води і добре перемішати.
- Перед випічкою додати олію і ще раз перемішати.
- На розігріту сковороду, змащену маслом, налити тонким шаром тісто. Обсмажити з двох боків. За бажанням, можна змастити готові млинці вершковим маслом.