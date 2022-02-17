Млинці на молоці: 3 рецепта на Масницю

Цього року Масниця ﻿розпочнеться 28 лютого﻿﻿. Упродовж цього тижня випікатимемо та пригощатимемося млинцями. Нижче знайдете 3 рецепти млинців на молоці, всі вони різні й млинці виходять дуже смачними, пише Ірина Маслова, Сегодня.

Важливо: якщо ви використовуєте міксер при замішуванні тіста, додайте борошно в молоко поступово. Якщо замішуєте за допомогою вінчика, то додавайте молоко в борошно, постійно розмішуючи й доводячи до потрібної консистенції. Так ви уникнете грудочок у тісті.

Млинці на молоці з дірочками

Млинці з дірочками

Час приготування: 40 хвилин

Інгредієнти:

  • Молоко – 500 мл
  • Яйце – 3 шт.
  • Борошно – 4-5 ст. л
  • Крохмаль – 4 ст. л.
  • Олія – 1 ст. л.
  • Цукор – 1,5 ст. л.
  • Сіль – щіпка
  • Олія – для смаження

Спосіб приготування:

  1. Яйця розтерти з цукром, додати молоко, олію та перемішати.
  2. Додати просіяне борошно, крохмаль і сіль. Перемішати віночком, щоб вийшло однорідне рідке тісто.
  3. Випікати тонкі млинці на розпеченій сковороді, змащеній олією, на середньому вогні.
  4. Млинці можна змащувати вершковим маслом, коли ви перекладатимете їх на тарілку.
  5. Подавати млинці з будь-якими начинками на свій смак.

Дріжджові млинці на молоці

Млинці на дріжджах

Час приготування: 1.5 години

Інгредієнти:

  • Свіжі дріжджі – 20 г
  • Цукор – 3 ч. л.
  • Молоко – 1 л
  • Борошно – 550-600 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Дрібка солі
  • Олія – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Розтерти дріжджі з 1 ч. л. цукру до стану кашки.
  2. Додати 240 мл теплого молока і 1 ст. л. борошна, розмішати і залишити до появи бульбашок.
  3. Відокремити жовтки від білків.
  4. У миску з дріжджами влити молоко, що залишилося, додати цукор, сіль, жовтки і добре розмішати.
  5. Поступово всипаючи просіяне борошно, замісити тісто консистенції сметани. Накрити рушником і залишити в теплому місці на 30-60 хвилин до збільшення обсягу вдвічі.
  6. У тісто, що підійшло, додати олію.
  7. Білки збити в піну і акуратно ввести в тісто лопаткою.
  8. Випікати на розігрітій сковороді, змастивши її олією тільки перед першим млинцем.

Млинці на молоці без яєць

Млинці без яєць

Час приготування: 1 година

Інгредієнти:

  • Борошно – 200 г
  • Молоко – 550 мл
  • Олія – 2 ст. л.
  • Цукор – 2 ст. л. або за смаком
  • Сіль – щіпка
  • Пекарський порошок – 5 г

Спосіб приготування:

  • В молоко кімнатної температури поступово всипати борошно, перемішати. Має вийти тісто консистенції густих вершків.
  • Додати пекарський порошок, сіль і цукор. Ще раз добре перемішати і відставити убік на 30 хвилин. Якщо ви побачили, що тісто загусте, влити трохи теплої води і добре перемішати.
  • Перед випічкою додати олію і ще раз перемішати.
  • На розігріту сковороду, змащену маслом, налити тонким шаром тісто. Обсмажити з двох боків. За бажанням, можна змастити готові млинці вершковим маслом.
Завантажуємо коментарі..

Новини

Популярні теми форуму

analytics